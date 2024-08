Construindo casas em horas

coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, edição de 15/08/2024 Milhares de pessoas perderam suas casas na enchente de maio no Rio Grande do Sul. Muitas estão residindo com familiares ou amigos. Uma fabricante gaúcha de casas temporárias e permanentes, que monta estruturas em horas, está no aguardo por encomendas e já vem sendo sondada por prefeituras que preparam licitações e ONGs que estão engajadas na ajuda a comunidades (). Na hora do desespero, se promete o mundo. As pessoas mais fragilidades e menos informadas, é que sofrem, pois acreditam na falsa promessa de ter em suas casas de novo! E nada! Quando a tormenta acaba, é fácil largar as pessoas em qualquer lugar ou fazer um abrigo qualquer. É fácil desmanchar os abrigos e cada um que se vire. Tudo na teoria é muito lindo. Na prática é que a coisa se complica! (Stela Agne)

Varejo II

Em muitos terrenos não se pode mais construir. Como as pessoas vão comprar casa se não tem onde construir? Aí tem que comprar terreno, comprar casa, móveis, comida. Com que dinheiro? Com a ajuda de quem? Com financiamento em bancos? Muitas pessoas trabalharam uma vida para ter uma casa, muitas são idosas, muitas perderam seu ganha pão, outras tantas empresas fecharam. Precisamos de um pouco de amor com o próximo. (Juranda Fraportti)

Varejo III

Faço uma ponderação: as casas podem ser rápidas de instalar. Mas tão importante quanto as casas são os locais onde serão instaladas. É preciso preparar o terreno, fundações, instalações elétricas, água e esgoto. É preciso que sejam áreas regularizadas. Além disso, como ficará a propriedade? Serão dadas às famílias? Qual critério será adotado para isso? Enfim, não estou aqui defendendo um lado ou outro, mas é importante ter em mente que não é uma solução mágica, por mais rápida que sejam as instalações das casas, a questão é bem complexa ainda. (André Ortiz)

Silvio Santos

caderno Viver, 23/08/2024 Muito oportuna a crônica de Jaime Cimenti, "Silvio Santos e a Máquina de Fazer Doido (). Concordo em número e grau. A alienação sempre foi uma constante naqueles que deveriam oportunizar uma verdadeira cultura de respeito e dignidade. Entretanto, muito lixo continua nos sufocando. Graças a Deus, ainda temos muita gente boa neste mundo. Nem tudo está perdido. Parabéns mais uma vez. (Alzir Cogorni)

Caxias do Sul

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul assinou financiamento no valor de R$ 23,7 milhões para a construção de quatro tanques de contenção de água em Caxias do Sul. Uma ótima notícia! (Luis Armando Miltzarek)