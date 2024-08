Comércio no Centro Histórico

coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 24/07/2024 Uma loja de confecções na rua Duque de Caxias, no Centro Histórico de Porto Alegre, certamente é pioneira em ir direto ao assunto. A proprietária colocou uma placa na entrada com a frase "Precisa-se de clientes" (). Nós, clientes, informamos que a situação está complicada. (Mateus Peres)

Começo de Conversa II

Dizem que depois da tempestade vem a calmaria... e que fica muito ruim para depois melhorar. Isso é para quem acha que a coisa está fácil nesse País... Triste isso! (Adriana Gluher)

Começo de Conversa III

Fernando Albrecht é o colunista mais "saboroso" do Rio Grande do Sul. (Helmuth Berndt)

Braskem

JC, 23/07/2024 A empresa petroquímica Braskem recebeu a aprovação para se tornar uma Empresa Brasileira de Navegação (EBN), tendo o início das operações marítimas previsto para os próximos meses. A medida permite que a companhia alugue ou tenha navios com tripulação contratada para realizar o transporte marítimo de produtos (). Se o governo do RS tiver visão empresarial, está aí a oportunidade de atrair essa indústria naval que a Braskem intenciona implantar. (Antônio Carlos)

Curiosidades

Curioso aquele país que incentiva milionariamente a indústria automobilística, não tem recursos para investir em metrôs e torna precário o transporte por ônibus. Estranho aquele Estado que festeja a produção de um novo modelo de automóvel por combustão, quando em todo o mundo a indústria automobilística investe em abastecimento por energia renovável. Curiosa aquela Capital, onde na revitalização do seu Centro Histórico são instalados canos pluviais de pequeno diâmetro, o leito das ruas é elevado até as calçadas e estas ficam quase no mesmo nível da entrada das lojas. (Sérgio Becker, Porto Alegre)

Salgado Filho

JC, 30/07/2024 Quase três meses após as cheias que atingiram Porto Alegre e fecharam o Aeroporto Salgado Filho, que ficou com áreas submersas por 23 dias, a Fraport Brasil, concessionária que administra o terminal, afirmou que, em 21 de outubro, haverá retorno parcial das operações na pista (). Será que dessa vez conseguirão construir a pista de rolamento (taxiamento) até a nova cabeceira? Ou ficará, mais uma vez, provisória, via pista de rolamento, e apenas até a cabeceira antiga? (Claudio Lemes Louzada)