Marketing direto e reto no Centro Histórico

Esta loja de confecções na rua Duque de Caxias, Centro Histórico de Porto Alegre, certamente é pioneira em ir direto ao assunto e colocou uma placa na entrada com os dizeres acima. É claro, aceita cartões. Uma boa ideia, tomara que os clientes venham.



Aguenta, cabeça

Quem está com a impressão de que - no popular - todo mundo está louco, pode estar com certa razão. Quem quebra, quem perdeu emprego, quem perdeu dinheiro, quem perdeu casa ou qualquer outra desgraça pode pirar. Imagina 95% dos moradores gaúchos afetados pela enchente.

Falha nossa

Integrantes da Força Nacional de Segurança foram chamados para uma intervenção, erraram o endereço e efetuaram disparos que feriram dois policiais no Rio de Janeiro. Minha Nossa Senhora da pontaria errada!

Para a avó, com carinho I

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, visitou em junho cidades do Vale do Taquari afetadas pela enchente. Ao visitar um abrigo, a menina Monique Beatriz da Rosa Bairros, 9 anos, entregou ao empresário uma cartinha. Nela, pedia um sofá, uma televisão e uma cama para sua avó, com quem mora. A família teve a casa arrastada pelas águas da enchente de maio.

Para a avó, com carinho II

Após longa busca pelo endereço da família da garota, a menina foi localizada e seu pedido foi atendido. Além disso, ganhou R$ 10 mil do Troco Solidário doados por clientes nas lojas físicas. Hang ainda fez uma promessa à menina. "Vou providenciar uma prótese dentária (para a avó) para que ela possa sorrir sem vergonha, para que mude a vida dela para sempre."

De volta ao lar

O Instituto Moinhos Social, pilar social do Hospital Moinhos de Vento, promove em 1º de agosto jantar beneficente na Associação Leopoldina Juvenil em prol de vítimas das enchentes, sequência da campanha De volta ao lar, lançada pelo hospital em junho. Distribuirá vouchers para compra de móveis e eletrodomésticos no valor de R$ 2,5 mil cada.

Pronta para a viagem

Já começaram os trocadilhos com o troca-troca dos candidatos a presidente dos Estados Unidos. Joe Biden já estava com a Kamala pronta.

De volta ao passado

Mais uma: A era do Tecnofeudalismo. A dependência técnica e emocional da sociedade, frente ao Apagão Cibernético que afetou o mundo, é assim definida por Sthefano Scalon Cruvinel, CEO da EvidJuri.

A tinta solidária

A Tintas Killing, de Novo Hamburgo, doou 65 mil litros de tintas para escolas e hospitais das regiões atingidas pela enchente, o equivalente a 400 mil metros quadrados.

Recomeço em Caxias

A Sucessor RH, de Caxias do Sul lançou o programa Recomece RS, para recolocação profissional dos que perderam o emprego por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Os candidatos interessados terão acesso ao mercado nacional de vagas.

Números da China

Um dos palestrantes do MenuPOA de ontem foi o vice-prefeito da Capital, Ricardo Gomes, que centrou a fala na ACPA em números de Porto Alegre antes da enchente: crescimento econômico de mais de 9% ao ano. Então, não tivemos pibinho, tivemos um pibão. Só que, depois, as torneiras do desastre foram abertas.

Experiência com crises

O publicitário Gil Kurtz abordará o tema "Comunicação Empresarial Pós-Tragédia: Do Planejamento à Implementação" nesta quinta-feira, a partir das 8h, na ACPA. Kurtz tem experiência com marcas como Grendene e RBS.

Nada de novo