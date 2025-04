O segredo dos imigrantes alemães para o sucesso

O historiador Felipe Kuhn Braun lançará uma alentada obra sobre os 200 anos da imigração alemã no Brasil dia 29, às 19h, na Fundação Ernesto Frederico Scheffel, em Hamburgo Velho, Novo Hamburgo. Braun é do ramo. Já escreveu inúmeros livros sobre os descendentes de alemães, usos e costumes e as regiões onde eles arrancharam. A imagem mostra uma escola no Interior do RS em uma região de colonização alemã. Chama atenção o que está escrito na lousa em português e alemão: Quanto sabes, tanto vales. Não é o que vale para boa parte dos estudantes de hoje, o que explica nosso fracasso.



As três comadres

Vista do alto sem perigo de ser atingido por estilhaços, a briga EUA X China é uma briga de comadres cósmica. Quando éramos jovens, respondíamos a um desafio com outro desafio e assim por diante, até que um dos dois partia para o chamado desforço físico. Trump aplica 50%, a China responde com 54% ; os americanos devolvem 104% e os chineses retrucam com 84%. E, agora, a dona Europa também entrou na dança. Só há uma certeza. Essa briga não vai acabar bem.

O perigo vem da esmola

A política assistencialista promovida em larga escala pelo governo Lula foi tema do Tá na Mesa da Federasul (matéria nesta edição). O presidente Rodrigo Sousa Costa abriu os trabalhos com críticas acerbas ao governo, que convida o povo a se endividar mais, a exemplo do empréstimo com recursos do FGTS. E parte desse dinheiro vai para a jogatina, nos dias de hoje turbinada pelas bets. Ao fim e ao cabo, o governo estimula o ócio, com as exceções, de quem realmente precisa.

A volta ao prado

O Jockey Club do RS promove dia 26 o tradicional Ladies Day, que homenageia mulheres que se destacam na sociedade. A homenageada deste ano é Antônia Scalzilli, com o Grande Prêmio Diana. Às mulheres é recomendado que usem o glamour do chapéu, ou fascinator, com rendas, voilette e penas como era costume nos dias de GP.

Figura carimbada

O agora ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho já estava pedido há horas, que agora a PGR o colocou contra a parede. É figurinha carimbada em matéria de desvios, como se ferrovia fosse, e só foi colocado no posto por Lula para compor a base aliada - é da União Brasil -, e ficou lá por um tempão pelo mesmo motivo. É possível que entre outro estepe do mesmo partido.

Guia para investidores

O escritório Carvalho, Machado e Timm Advogados (CMT) lançará o guia "Doing Business in Brazil 2025" durante o South Summit Brazil 2025, evento do qual é Legal Partner. O material foi desenvolvido para auxiliar investidores estrangeiros e brasileiros interessados em compreender o ambiente jurídico e regulatório do país, facilitando a realização de negócios bem-sucedidos no mercado nacional.

Revolucionando a saúde

A Unimed Porto Alegre também marcará, novamente, presença no South Summit Brazil 2025, até dia 11 no Cais Mauá, em Porto Alegre. Além de parceira, a cooperativa será o serviço médico do evento e da corrida inédita que ocorrerá no sábado (12), além de protagonizar o painel Revolucionando a Saúde com Modelos Preditivos.

A inquietação como virtude

Uma das mais inquietas empreendedoras do Brasil, Alexandra Casoni está entre os nomes confirmados na 11º edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV). Há 20 anos vivendo o dia a dia do mercado, a mentora de negócios e líder de um movimento empresarial para mulheres irá dividir sua experiência com o público no último dia do evento, que ocorre de 21 a 23 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, com promoção do Sindilojas Porto Alegre e Sebrae RS.

Baixinho fica na dele

Digamos que o Brasil queira imitar os Estados Unidos e aplique taxas para os produtos- quinquilharias chinesas, estimulando a indústria nacional. Má ideia. Não se briga com grandalhão e não se começa uma briga sem saber como ela vai terminar. A nossa vantagem é que ela precisa muito da soja brasileira.

Mistério na Independência