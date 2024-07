Aeroporto Salgado Filho poderá receber pousos e decolagens a partir de 21 outubro

Quase três meses após as cheias que atingiram Porto Alegre e fecharam o Aeroporto Salgado Filho, que ficou com áreas submersas por 23 dias, a Fraport Brasil, concessionária que administra o terminal, afirmou que já há data para retorno parcial das operações na pista: será no dia 21 de outubro. Mas essa data pode ser antecipada ou postergada dependendo do andamento dos trabalhos de recuperação da pista.

De acordo com nota enviada à reportagem, a Fraport Brasil afirma que "protocolou junto aos órgãos competentes a solicitação de liberação e homologação da pista de pouso e decolagem, com a data de referência de 21/10/2024". Ainda segundo a nota, "os trabalhos seguem em andamento e possuem previsão de término da segunda fase em outubro. Esta solicitação faz parte do processo de retomada das operações de voos partindo diretamente do Aeroporto de Porto Alegre", diz o comunicado.

Segundo a Fraport, após a conclusão das obras e a liberação pelos órgãos responsáveis, "as companhias aéreas definirão o início de suas operações. O calendário da recuperação do Salgado Filho pode sofrer alterações devido às condições climáticas".

Em análise realizada anteriormente pela concessionária, na fase 1, foi constatado que seria necessário fazer a reconstrução parcial de mais de 2 mil metros da pista de pouso e decolagem (PPD). Com o processo de recuperação que deve encerrar em outubro, serão recuperados 1,3 mil metros de extensão (equivalente a 60 mil metros quadrados), da pista de pouso e decolagem; 20 mil metros quadrados, do Pátio 1, local onde as aeronaves ficam estacionadas e a taxilane do Pátio 1 (Posições 06 a 011, equivalente a 20 mil metros quadrados) e Taxiways: D (16,3 mil metros quadrados), F (4.2 mil metros quadrados), M4 (2,2 mil metros quadrados).



As obras de recuperação tiveram início em 13 de julho. A fase 3 de recuperação iniciará também em outubro, nos locais onde não deve haver movimentação de aviões. Nesta etapa, conforme explica a Fraport em outro informativo, está prevista a recuperação das seguintes áreas: mais 1,2 mil metros quadrados de extensão (equivalente a 53 mil metros quadrados) da PPD, a área de Taxilane Pátio 1 (Posições 01 a 05, equivalente a 35,5 mil metros quadrados) e Taxiways: D (11 mil metros quadrados), A (7 mil metros quadrados), C (12,6 mil metros quadrados), E (9 mil metros quadrados), M3 (2,9 mil metros quadrados), K (1,2 mil metros quadrados).