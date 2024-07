Braskem expande atuação e se torna uma Empresa Brasileira de Navegação

A empresa petroquímica Braskem recebeu a aprovação para se tornar uma Empresa Brasileira de Navegação (EBN), tendo o início das operações marítimas previsto para os próximos meses. Com a conquista da licença, a companhia poderá alugar ou ter navios com tripulação contratada para realizar o transporte marítimo de produtos.

Segundo nota divulgada pela companhia, a primeira operação na cabotagem está prevista para ser realizada entre a Bahia e o Rio de Janeiro. A Braskem não detalhou se também fará, futuramente, atividades na costa gaúcha ou até mesmo se aproveitará a nova empresa para realizar a navegação interior no Rio Grande do Sul. Atualmente, a companhia contrata outros agentes logísticos para movimentar produtos pela hidrovia do Estado, entre o Polo Petroquímico de Triunfo e o porto do Rio Grande.

Ainda de acordo com o comunicado da Braskem, o planejamento adotado está alinhado à estratégia de expansão da disponibilidade de embarcações modernas na cabotagem brasileira, além da diminuição dos custos com fretes, da ampliação do nível de segurança nas operações marítimas e da redução da emissão de CO2 nas operações por meio de otimizações logísticas. A companhia é inclusive a primeira do segmento a operar com embarcações próprias na cabotagem.

A estimativa da Braskem é que haja uma economia de aproximadamente R$ 10 milhões por ano com as operações marítimas. "E essa evolução contribuirá inclusive para aumentar a competitividade de toda a cadeia da indústria petroquímica brasileira, já que poderemos avaliar a oferta deste serviço para outras empresas parceiras no mercado nacional", diz o gerente de logística da Braskem, Eduardo Ivo Cavalcanti.

Mudança de realidade

Antes de se tornar Empresa Brasileira de Navegação, a Braskem utilizava uma embarcação com tripulação estrangeira e, a cada três meses, era preciso que o navio saísse do Brasil para realizar a renovação do visto obrigatória para embarcações internacionais. “Isso acarretava um aumento dos custos na cabotagem”, reforça Cavalcanti. A petroquímica tem ainda a ambição de construir embarcações para suportar o crescimento da Empresa Brasileira de Navegação e da cabotagem no Brasil.