O Mapa Econômico do RS, projeto do JC que mostra as principais atividades, peculiaridades, desafios e avanços de cada território - dividido em cinco regiões -, entra em seu segundo ano, iniciando por uma radiografia da Região Norte. Uma região que se consolida como segundo maior PIB do Estado (). Favoreceria muito o desenvolvimento regional a duplicação de estradas entre Passo Fundo e Erechim e a implantação de aeroportos de porte maior e mais bem estruturados, como os de Santa Catarina e Paraná. (João Maurício Hack Cardozo)

Mapa Econômico do RS II

Projeto de grande importância para reativar a economia gaúcha! (João Kolling)

Mapa Econômico do RS III

Muito das desigualdades econômicas se deve a políticas públicas atávicas, que historicamente concentram investimentos no entorno periférico da Região Metropolitana de Porto Alegre e Serra, em detrimento da Metade Sul. Já a pujante Santa Catarina prioriza as cidades-polo regionais e suas vocações econômicas. (Mário Marinho T. Cruz)

Infraestrutura

Ao palestrar no evento Tá na Mesa, da Federasul, o empresário gaúcho Jorge Gerdau Johannpeter, membro da família controladora do Grupo Gerdau, gigante do ramo do aço brasileiro, afirmou que, neste momento de retomada econômica depois das cheias no RS, o apoio do governo federal deveria ser proporcional ao tamanho da contribuição histórica do Estado para o crescimento do País (). Deve ser proporcional ao estrago causado pelas enchentes. (Luis Fernando Alfaya)