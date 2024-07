Problemas na revitalização de via em Xangri-Lá

Moradores de Xangri-Lá, no Litoral Norte gaúcho, reclamam da localização de postes de energia, instalados no meio da rua, no trajeto dos veículos. A prefeitura diz que a responsabilidade por mudar os postes de lugar, após a revitalização da via, é da CEEE Equatorial. A empresa diz que a rede, implantada há anos, obedecia ao traçado original da rua (Jornal do Comércio, edição de 18/07/2024). Após a revitalização da via, os postes acabaram no meio da rua, mas com a largura que ficou a calçada, se colocarem o poste nela, a pessoa terá que caminhar no meio da rua. (Hugo Volkart)