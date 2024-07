Compras em shopping de Porto Alegre valem ingresso para parque da Nasa

Porto Alegre, julho de 2024 – Seguindo com o trabalho de fortalecer o turismo do RS após a crise climática e ser um hub para divulgar atrações gaúchas, o Praia de Belas Shopping e a Space Adventure oferecem férias de julho intergalácticas para os clientes. De 8 a 31 de julho, os clientes que realizarem compras no valor de R$300,00 em qualquer loja do shopping ganharão um ingresso para a experiência NASA na Space Adventure em Canela.

A Space Adventure oferece uma imersão completa no universo da NASA, com atrações que encantam todas as idades. Os visitantes poderão explorar réplicas de naves espaciais, conhecer mais de 170 itens oficiais da NASA, participar de simulações de missões, e aprender sobre a história e os avanços da exploração espacial. É uma experiência educativa e divertida para toda a família.



“Estamos entusiasmados em proporcionar essa oportunidade aos nossos clientes. A Space Adventure é uma experiência fascinante que inspira e educa, proporcionando momentos inesquecíveis. As crianças ficarão maravilhadas com as atrações interativas, enquanto os adultos também poderão se divertir e aprender. É um destino perfeito para as férias”, afirma o Gerente de Marketing do Praia de Belas, Diego Rassier.



Para complementar a promoção, a partir da segunda quinzena de julho, o Praia de Belas receberá uma experiência Space Adventure no 3º piso, em frente à Renner, proporcionando aos visitantes do shopping uma prévia da atração.



“Estamos muito felizes de fazer esta parceria inovadora com o Praia de Belas, um dos shoppings mais tradicionais de Porto Alegre, todo mundo que comprar no shopping de acordo com a regras vai ter a oportunidade de nos visitar e ter uma experiência NASA aqui na Serra Gaúcha, é uma parceria que significa muito neste momento. Estamos esperando todos os clientes do Praia de Belas com nosso melhor atendimento”, destaca o CEO do Space Adventure, Rodrigo Prado.



O posto de troca dos ingressos está localizado no 3º piso do Praia de Belas Shopping, em frente à loja da Renner. Para mais informações e para consultar o regulamento completo da promoção, os clientes podem acessar o site: praiadebelas.com.br.



O Space Adventure é o segundo parque que recebe espaço para estabelecer parceria com o shopping. Anteriormente em junho, o parque Vila da Mônica inaugurou este formato levando clientes para conhecer a turminha da Rua do Limoeiro, criação da Maurício de Souza. Além da promoção Compre e Ganhe, os parques ainda receberão espaços para divulgar seus empreendimentos e encantar o público, assim mostrando para todos que a Serra Gaúcha segue linda e cheia de atrações.



“Nosso objetivo é que a partir de nossa localização privilegiada e com o alto fluxo que temos, possamos mostrar para todos que nosso turismo está aqui do nosso lado, com atrações incríveis, com parques fantásticos e que precisam e merecem nossa visita”, destaca a Gerente Geral, Patrícia Sanhudo.