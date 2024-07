Carro que ainda estava submerso surge após dois meses da enchente de Porto Alegre

Após mais de dois meses da enchente que atingiu Porto Alegre, um carro Citröen C4 Cactus surgiu em uma via da cidade que continuava submersa. Com a drenagem realizada no último sábado nas imediações das avenidas Sertório e Castelo Branco, no bairro Navegantes, o veículo foi encontrado.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), o proprietário será notificado. “Caso não retire, vamos remover”, informa a empresa através de sua assessoria de imprensa.

No local, há trilhos da Trensurb que continuam bastante danificados por conta da quantidade de barro. Por enquanto, por conta disso, o trem não consegue chegar até Porto Alegre.

Veículo ressurge após drenagem de área alagada após enchente, sob ponte junto à comporta 14. Bairro Navegante. Ele esteve submerso por dois meses. TÂNIA MEINERZ/JC

LEIA TAMBÉM: Trensurb segue tomado por água na Região Metropolitana de Porto Alegre

A previsão é que os trens voltem a circular pela Capital, com destino à estação Farrapos, até setembro e ao Mercado Público até dezembro. No momento, a empresa está no processo de limpeza da lama e de contabilidade dos prejuízos, que chegam a R$ 277 milhões, conforme a assessoria de comunicação que estava no local onde o carro foi localizado. Deste total, medida provisória do governo já concedeu R$ 174 milhões à Trensurb.