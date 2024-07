As estradas e as enchentes

Entrevista Especial, Jornal do Comércio, edição de 08/07/2024 O secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, em entrevista ao JC, concluiu que as enchentes históricas de maio resultaram em uma tragédia economicamente pior do que a da Covid-19 para o Estado (). Os valores que o RS vai receber de Brasília vão ser direcionados ao reparo das rodovias, haja vista a necessidade de exportar a safra gaúcha, ou essa demanda será atendida pelo transporte aéreo? Qual modal é mais importante neste momento? (Nevile A. Przybylski)

Estradas II

A RS-129 ainda está aguardando o asfalto. Chega de blá-blá-blá e promessas! (André Oliveira)

Reconstrução do RS

JC, 04/07/2024 A reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, reuniu cinco ex-governadores do RS para debater o atual contexto estadual e a dívida do Estado com a União. Todos pregaram união de todos os partidos e espectros políticos para que se concretize a reconstrução do Estado após as enchentes (). Em resumo os cinco "ex" presentes pregaram a união do povo gaúcho e mais uma vez deram seus iluminados palpites e opiniões sobre o que os atuais governantes devem fazer para tirar nosso Estado do atoleiro. De bla-bla-blá, palpites e bons conselhos, o inferno está cheio. O que o momento exige são ações concretas. (Lauro de Wallau, de Cerro Largo)

Combustíveis

JC, 09/07/2024 A Petrobras reajustou os preços de venda de gasolina para as distribuidoras no dia 9 de julho (). Volta do DPVAT para carros mais antigos, imposto em compras de até US$ 50 dólares, aumento do gás e da gasolina. Todas medidas que desfavorecem os pobres. É só relaxar que tem desconto e subsídio do governo para o pobre comprar um carro elétrico de R$ 140 mil! (Adriano Dallegrave)

Preservação

Na década de 1940, havia uma política de preservação das árvores de araucárias nos estados do sul do Brasil. Para cada araucária derrubada deveriam ser plantadas 10 novas mudas. Com o passar do tempo, só as gralhas replantam araucárias, ao esconder pinhões na terra. Por este motivo, elas são o símbolo do Paraná e da preservação dos "pinheiros" do sul. (Paulo Sergio Arisi, Porto Alegre)