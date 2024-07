Cinco ex-governadores do RS reunidos

A reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, reuniu cinco ex-governadores do Rio Grande do Sul para debater o atual contexto estadual e a dívida do Estado com a União. Jair Soares (PP, 1983-1987), Pedro Simon (MDB, 1987-1990), Germano Rigotto (MDB, 2003-2006), Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010) e José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) defenderam a união entre agentes públicos de todos os partidos e espectros políticos para que se concretize a reconstrução do Estado após as enchentes (Jornal do Comércio, edição de 04/07/2024). União com quem engendrou nossa desgraça não é possível de ser feita. Esses ex-governadores, autores do esvaziamento do orçamento, do emagrecimento até a esqualidez das possibilidade do setor público organizar, planejar, definir, emitir diretrizes e financiar, não têm soluções. (Eduardo Bauer Londero)