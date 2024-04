A retomada das obras da barragem do arroio Taquarembó

Um dos mais importantes projetos para alavancar o desenvolvimento econômico na Campanha e na Fronteira Oeste gaúchas será retomado. Interrompidas desde 2017, as obras da barragem do arroio Taquarembó, na divisa entre Dom Pedrito e Lavras do Sul, devem ser concluídas em cerca de dois anos. O anúncio revigora as expectativas sobre produção e produtividade agropecuária da região, além do estímulo a diferentes segmentos da economia (). Finalmente um investimento de respeito, que vai gerar riqueza e benefícios aos municípios e à população. (Jorge Luiz de Souza Moreira)

Redes sociais

O jornalista norte-americano Michael Shellenberger, que expôs materiais que atestariam ilegalidade em pedidos do ministro Alexandre de Moraes ao X (antigo Twitter), dentro do inquérito das milícias digitais, esteve em Porto Alegre para participar do Fórum da Liberdade (). Desproporcional a entrevista com o ativista de extrema direita Michael Shellenberger no que tange sua importância. Além disso, o repórter comeu pela mão do entrevistado e abordou várias generalidades sobre o governo federal, fatos que não recebem qualquer indicativo de comprovação. A matéria sustenta que o dito jornalista revelou arquivos do X sobre perfis bloqueados. Isso teria determinado a manifestação do Musk. Ora, os arquivos foram disponibilizados por Musk para o trabalho da mídia da extrema direita, que se articula internacionalmente. Isso é sabido. Musk mobiliza a mídia para defender seus interesses, não o faz para defender a democracia. (Pedro Luiz Osório)