O embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk

Depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluir o empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), como investigado no inquérito das milícias digitais da rede social, têm surgido protestos contra a possível censura da plataforma no Brasil. A polêmica começou após o jornalista norte-americano Michael Shellenberger, que esteve em Porto Alegre na semana passada, ter exposto materiais que atestariam ilegalidade em pedidos de Moraes (Jornal do Comércio, 10/04/2024). Não há "rixa" entre Musk e Moraes. Há um bilionário que desrespeita o ordenamento jurídico brasileiro. (Matheus Felix)