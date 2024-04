Senador Heinze se afasta da política para tratar pré-Parkinson

Luis Carlos Heinze (PP), 73 anos, se afastará de suas funções em Brasília devido a um problema de saúde. Seu primeiro suplente, Ireneu Orth (PP), assumiu a vaga nesta quarta-feira (10). “Eleitores, fiquem tranquilos que ele dará sequência ao meu mandato”, alertou Heinze em entrevista ao Jornal do Comércio. O político sempre se envolveu muito em pautas ligadas ao agronegócio e, recentemente, vinha em busca da aprovação da construção de um porto em Arroio do Sal. O senador gaúcho(PP), 73 anos, se afastará de suas funções em Brasília devido a um problema de saúde.. “Eleitores, fiquem tranquilos que ele dará sequência ao meu mandato”, alertou Heinze em entrevista ao. O político sempre se envolveu muito em pautas ligadas ao agronegócio e, recentemente, vinha em busca da aprovação da construção de um porto em Arroio do Sal.

Em novembro passado, o senador foi diagnosticado com pré-Parkinson após diversas tentativas de descobrir a causa de problemas que afetavam, inclusive, sua fala. A doença foi identificada pelo Instituto do Cérebro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

A ideia inicial é que Heinze fique fora da vida pública por pelo menos quatro meses. “Agora resolvi assumir, pois o médico solicitou um acompanhamento melhor. Se estou em Brasília ou no interior, é mais complicado fazer à risca o tratamento”, justifica. “Faz 30 anos que estou na vida pública e nunca tirei licença”, complementa.

O tratamento inclui exercícios com fisioterapeutas e fonoaudiólogos, além de medicação. A carga horária das atividades em busca da redução dos sintomas pode chegar a quatro horas diárias, conforme o senador, que está sendo acompanhado por neurologistas e cardiologistas.

“Espero que resolva o meu problema, pois antes eu não sabia o que era. Agora trato certo com medicação e uma série de procedimentos”, detalha, ressaltando que seu gabinete continuará funcionando normalmente. “Eu me cuido ou minha família e meu organismo vão cobrar mais tarde”, afirmou.

Em 2022, Heinze concorreu a governador do Rio Grande do Sul.