Obras nas alças de acesso da ponte do Guaíba

Jornal do Comércio, 1°/04/2024 As obras para concluir quatro alças de acesso da ponte do Guaíba junto à BR-290, a Freeway, ainda não têm prazo para serem retomadas após liberação de recursos do governo federal. A ponte, inaugurada em dezembro de 2020, está 97% concluída e em operação (). Podiam chamar o pessoal de Nova Roma do Sul, que com dinheiro da comunidade em quatro meses refez a estrutura levada pela chuva. (Uwe Reinke)

Gastronomia

Caderno GeraçãoE, JC, 28/03/2024 Focado na culinária senegalesa, o restaurante Teranga África está aberto desde o início do ano no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. O estabelecimento, comandado por Sidy Gueye, um chef senegalês de 29 anos, oferece entrada, prato principal, sobremesas e lanches (). Sou fã! O Teranga África é um lugar mágico! Comida deliciosa, gente linda! (Rúbia Fernandes)

Opinião Econômica

Coluna Opinião Econômica, JC, 20/03/2024 Quero parabenizar o JC, pelo artigo do excelente e competente Bernardo Guimarães (). "O argumento 'rouba mas gera crescimento' não se sustenta" é uma leitura obrigatória para todo profissional. (Bruno Pedro Rech)

Meio Ambiente

JC, 28/03/2024 No artigo "Transformação pautada pela sustentabilidade", do diretor de Operação de Tabaco da Philip Morris Brasil, o dirigente explica as ações da empresa na área de sustentabilidade (). Não vi sustentabilidade nas praias que visitei em Santa Catarina neste verão. A responsabilidade da empresa deveria ser até o fim da cadeia, com orientação nas carteiras de cigarro sobre descarte e implantação de lixeiras para as bitucas. (Éder Vignol)

Serra Gaúcha

Uma reunião ocorrida no fim do mês de março discutiu a regulamentação da lei que cria a Região Metropolitana da Serra Gaúcha, bem como a criação do Conselho Deliberativo Metropolitano. Criam-se conselhos, fazem reuniões, blá-blá-blá e nada de concreto sai. Se não é a iniciativa privada, nada acontece. (Alexandre da Cunha Krause)

Dengue

JC, 13/03/2024 Desde 12 de março, o Rio Grande do Sul está em situação de emergência sanitária devido ao aumento expressivo nos casos e mortes por dengue (). Estamos em situação de emergência, mas não se vê agentes nas ruas, nem ações preventivas em terrenos baldios, com a aparelhagem que borrifa o veneno pelas vias. Sem falar da vacina, que não chega ao Estado. (Rosângela Olsson)