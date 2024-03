Acessos da nova Ponte do Guaíba não têm prazo para serem concluídos

Mesmo com o anúncio feito pelo governo federal durante a visita a Porto Alegre do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a conclusão de quatro ramos de acesso junto à BR 290, a Freeway, ainda não têm prazo para serem retomados, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/RS). A ponte, inaugurada em dezembro de 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, está 97% concluída e em operação.

Segundo o departamento, a conclusão das obras da nova Ponte do Guaíba, bem como o reassentamento das famílias, faz parte de estudo do Ministério dos Transportes para concessão. Até o momento, conforme o DNIT foram investidos cerca de R$ 770,5 milhões na construção da nova Ponte do Guaíba.

O prefeito Sebastião Melo afirma que a segunda Ponte do Guaíba é de fundamental importância porque faz a conexão com diversas regiões de Porto Alegre. "A obra inacabada, torna precário o acesso da nova travessia à zona Norte de Porto Alegre, em especial aos bairros Navegantes, Humaitá, São João, e a muitas empresas localizadas na zona Norte da Capital. "A não conclusão da obra causa um impacto social porque 700 famílias que moram na vila Tio Zeca precisam ser reassentadas", destaca. Conforme o prefeito, outro transtorno é urbanístico porque as estruturas das quatro alças ficam penduradas e podem, segundo Melo, causar um acidente.

Com relação a declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que serão obtidos recursos financeiros para o pagamento de aluguel social para 700 famílias, Melo ressalta que não é tão fácil da noite para o dia arrumar 700 aluguéis na cidade. "O governo federal não prometeu prazo para o final dos trabalhos na estrutura", acrescenta. O chefe do Executivo municipal disse que a prefeitura se coloca a disposição do governo federal para ajudar no processo de reassentamento das famílias. "Já se passou um ano e três meses do governo Lula e nada aconteceu na nova Ponte do Guaíba", comenta. "A conclusão da obra é importante para Porto Alegre e para economia do Rio Grande do Sul", destaca.

Em dezembro de 2020, a nova Ponte do Guaíba foi inaugurada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo governador Eduardo Leite. A obra da nova ponte do Guaíba iniciou em 2014. O Dnit estima que 50 mil veículos utilizam a nova ponte diariamente. Com 13,6 quilômetros de extensão, sendo 2,9 quilômetros só da ponte, a estrutura está liberada para tráfego no vão principal e em três das alças de acesso: uma no sentido Porto Alegre/Litoral Norte, outra no sentido Porto Alegre/Região Sul e outra da Região Sul ao Centro da Capital.

Segundo o DNIT, a estrutura está apoiada em 3.232 estacas. É composta por duas faixas de rolamento para cada sentido, cada uma com 3,8 metros de largura cada, canteiro central de 1,3 metro e acostamentos de 3,9 metros. Ao todo, foram moldadas mais de 18 mil unidades de estacas, pilares, vigas, lajes, guarda-rodas e outras que consumiram 348,7 mil toneladas de concreto e quase 19 mil toneladas de aço.