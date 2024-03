Governo do RS decreta situação de emergência em função da dengue

A situação da dengue no Rio Grande do Sul vem se agravando nos últimos dias. Nesta terça-feira (12), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou mais três mortes pela doença. Diante disso, o governador Eduardo Leite decretou situação de emergência sanitária no Estado. O decreto destaca a necessidade do fornecimento de vacinas pelo Ministério da Saúde. O texto deve ser publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial.