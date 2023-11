Coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 14/11/2023 A competição de arremesso de espiga de milho no balaio foi uma das atrações da segunda edição dos Jogos Rurais, evento esportivo promovido pelo Senar-RS, em Sobradinho, neste mês de novembro (). Essas brincadeiras sempre fizeram parte da infância no interior rural gaúcho. Bom saber que agora uma competição leva adiante essa tradição. (Paulo Bianchi)

Site, JC, 10/11/2023 O Porto Alegre Airport conquistou o primeiro lugar na pesquisa de satisfação de passageiros, na categoria de 5 a 10 milhões de passageiros por ano, realizada pela Secretaria de Aviação Civil, no mês de outubro (). Sou do Rio de Janeiro, mas o Aeroporto de Porto Alegre é mesmo show de bola. Todas as viagens que fiz de Porto Alegre para o Rio foram muito boas. (Cristiano Lopes)

Excelente notícia sobre o Salgado Filho. Pena que não se pode dizer o mesmo da rodoviária de Porto Alegre. (Cesar Proença)

Conheço vários aeroportos no Brasil e acho o de Porto Alegre um dos melhores. É espaçoso, limpo, tem uma ótima praça de alimentação, lojas com atendimento atencioso, enfim, para ser melhor só precisava ter mais voos internacionais! (Ju Viana)

Site, JC, 31/10/2023 Desde 1º de novembro, microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, localizadas em Porto Alegre, estão obrigadas a utilizar a Nota Fiscal de Serviços no Padrão Nacional (). Matéria de grande interesse profissional. (João Afonso Boer)

JC, 16/11/2023 O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aprovou o retorno do quinquênio para juízes e desembargadores do Estado. O benefício, que havia sido extinto em 2004, concede 5% de aumento salarial a cada cinco anos e será pago aos magistrados na folha, a partir de novembro, como "parcela de equivalência" (). Privilégios e mais privilégios. (Antônio Bittencourt)

Site, JC, 15/11/2023 A Marisa Lojas encerrou o terceiro trimestre de 2023 com prejuízo líquido de R$ 196,4 milhões, resultado 92,45% pior que o registrado em igual intervalo do ano passado (). Cadê a administração dessas empresas? Se uma loja está dando prejuízo, fecha para manter as outras abertas. (Rafaelo Germano Bauer Rödel)