Milho ao balaio

Evento esportivo promovido pelo Senar-RS reúne crianças e adolescentes entre 11 a 16 anos. Dividida em cinco etapas, a competição inicia nesta terça-feira, em Sobradinho. Arremesso de espiga de milho no balaio, carrinho de mão e xadrez são algumas das atrações. Precisa calcular bem o peso da espiga e sua aerodinâmica para acertar o balaio.



Tabufa

No tempo em que colecionar figurinha era moda, anos 1950, um dos jogos derivados era trocar figurinha ou "bater" figurinha. Consistia em dois ou mais jogadores colocarem os papeizinhos impressos no chão de cabeça para baixo, então, você tinha que bater nela com a palma da mão e fazer sucção para desvirá-la com um só tapa. Os de mãos pequenas nunca tinham chance contra os caras com mãos tipo caverna. Nunca tive mãos largas, portanto, em matéria de bater figurinhas eu era ruim. Lembro um cara que ganhava sempre. Era o maior da turma, o mais gordo, com mãos que eram do tamanho de uma jangada. Esqueci o nome dele, mas não vem ao caso. Quando ele baixava aquela mãozona em concha sobre a figurinha da bala Ruth vinha a lajota da calçada junto. Esse movimento era chamado de tabufa, que consistia em desvirar a figurinha, virar o jogo. O Brasil precisa de uma boa tabufa.

O morro digital

Na última sexta-feira, a prefeitura da Capital entregou 15 computadores ao Hub Formô, no Morro da Cruz, de um total de 100 que serão doados pelo parceiro social Sicredi. Com apoio logístico do Tecnopuc, as máquinas serão usadas gratuitamente pelos moradores. A área também conta com wi-fi gratuito.

Parceria

O Hospital Moinhos de Vento prestará consultoria à Casa do Menino Jesus de Praga para alta e média complexidade de pessoas com deficiências. Dois focos: otimização e ampliação de espaço físico da entidade, e o segundo, em desenvolvimento e qualificação profissional.

Olho vivo

Entre as deliberações do Colégio de Presidentes das Subseções da OAB-RS está a recomendação de intensificar a campanha acerca de fraudes cometidas por estelionatários que se passam ou tentam passar por advogados, especialmente quando há alvarás expedidos ou valores a receber em precatórios.

Da série "Nossa mãe!"

Piloto da Alaska Airlines que desligou motores de avião no ar sobrevoando a Califórnia disse que comeu "cogumelos mágicos", ou psicodélicos, dois dias antes do voo. Mágica foi não ter morrido ninguém. Recebeu 83 acusações de tentativas de homicídio.

Impostos

O sistema de impostos para as MEIs na reforma tributária tem perversidades embutidas. Por exemplo, quem fatura até R$ 81 mil está isento, mas se passar um real, já marcha.



Aquele abraço

Ao povo e ao prefeito Olmiro Ricardo Saldanha Teixeira, de Santa Margarida do Sul. Vizinha de Lavras do Sul e São Gabriel, é conhecida por ser a cidade natal de Plácido de Castro, o conquistador do Acre. Do Sul para o Norte, te mete!

Miúdas