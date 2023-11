Prejuízo líquido da Marisa cresce 92,45% e atinge R$ 196,4 milhões no 3º trimestre

A Marisa Lojas encerrou o terceiro trimestre de 2023 com prejuízo líquido de R$ 196,4 milhões, resultado 92,45% pior que o registrado em igual intervalo do ano passado. Já o prejuízo líquido ajustado recorrente foi de R$ 171,6 milhões, montante 69,9% maior que o prejuízo de igual etapa de 2022.

Marisa fechará cinco lojas no Rio Grande do Sul

Reestruturação

Em seu release de resultados, a empresa destaca que o resultado foi impactado, principalmente, pelaO Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) pró-forma ajustado da operação de varejo ficou negativo em R$ 93,4 milhões entre julho e setembro,na comparação anual e totalizou R$ 258,798 milhões. Já a receita líquida consolidada foi de 316,449 milhões no período, o que representa um recuo de 50,1% ante igual etapa do ano passado.Segundo a empresa, a receita foi impactada peloalém do nível de estoque inferior ao mesmo período do ano passado, impactado pelo desafio de reabastecimento refletindo diretamente no nível de vendas mesmas lojas no terceiro trimestre de 2023., valor 20,6% menor que o resultado negativo apurado um ano antes.A empresa encerrou setembro com uma, montante 18% maior que o registrado ao final do segundo trimestre de 2023.A varejista fechou setembro com fluxo de caixa negativo de R$ 130 milhões, predominantemente devido ao impacto redução de vendas no resultado operacional (Ebitda)."Em linha com a necessidade de privilegiar caixa e, o resultado anormal das vendas não foi surpresa e sim consequência direta da recomposição mínima de estoque, privilegiando o sortimento e produtos básicos e menos arriscados em termos de carga modal e com melhor performance de giro", afirma a empresa.A empresa afirma ainda que com a recomposição do capital de giro e o reestabelecimento da oferta ao cliente, ase as perspectivas para o ano de 2024 estão em linha com o guidance.