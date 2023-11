Porto Alegre ganha trio de supermercados em 3 dias

Em menos de uma semana, Porto Alegre ganhará três novos supermercados, cada um de um modelo de loja e que demarca as apostas das bandeiras para brigar pelos consumidores.

Fora da Capital, o 13º Macromix desembarca na quinta-feira em Taquara. Sam's Club, Vantajão e Bistek geraram 261 empregos. A rede gaúcha e a catarinense somam R$ 50 milhões em investimentos. O Carrefour não divulgou a o aporte na unidade.

O Sam's Club, segundo da Capital e o terceiro do Rio Grande do Sul, abre a partir das 7h30min no BarraShoppingSul. A coluna Minuto Varejo já tinha publicado a informação, mostrando vídeo de como estava ficando a nova loja, ao lado do hipermercado Carrefour. São quase 5 mil metros quadrados de área de venda. São 115 funcionários.

Nas três lojas da bandeira de clube de compras, o quadro chega a 330 pessoas. A terceira unidade também inaugura o modelo de loja combo, pois será ao lado do Carrefour, que sucedeu a bandeira BIG no Barra.

O Vantajão porto-alegrense, sétimo da rede, começa a receber clientes às 9h. "Vão ser os mesmos preços que temos em Caxias e em outras cidades", diz um dos sócios-diretores Jaime Andreazza. A loja fica na rua Viléla Tavares, com 2,5 mil metros quadrados de área de venda.

Foram gerados 100 empregos, com aporte de R$ 30 milhões. Uma novidade é que a filial terá uma padaria, logo na entrada. "Vimos que faltava isso na região", comenta Andreazza.

O Bistek investiu R$ 20 milhões no empreendimento no Guadix. É a terceira filial no Estado. Outras duas filiais da bandeira vão abrir este mês - uma nas proximidades do Iguatemi Porto Alegre e outra em Sapiranga. No Guadix (avenida Juca Batista), a rede abre às 7h30min. A loja emprega 150 pessoas.

Na quinta-feira, além de Bistek, o varejo local ganha outra marca catarinense. A calçadista Pittol abre a primeira filial que fica no Centro Histórico.

O segmento de supermercados vive expansão no fim deste ano. São pelo menos 12 novas unidades. Além das seis citadas, outras seis estão a caminho.

Após o dia 20, o Carnetti inaugura loja em Alvorada, que terá um dos dois Stok Center que a Comercial Zaffari abre no dia 28. O segundo é na Capital. O Asun abre o Asun Pontal, na Capital, este mês. O 14º Desco, do Imec, inaugura este mês em Sapiranga. O grupo Pereira abrirá o terceiro Fort Atacadista gaúcho, desta vez em Caxias do Sul.