Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 18/05/2023 A TaQi irá fechar 17 lojas até o fim de maio. A bandeira pertence ao grupo Herval, que também é dona da Iplace, varejo licenciado da Apple no Brasil. Com o corte, a rede ficará com 73 filiais - uma redução de quase 20% ou um quinto da rede (). Muito lamentável tudo isso. O desemprego e os impostos só aumentando a cada dia, não tem empresa que aguente. (Paulo Welter)

Toda empresa passa por ciclos, fechar lojas não significa que a "empresa quebrou". É salutar um movimento estratégico preditivo. Lamentamos os empregos, mas fortalecer para retomar forte e lucrativo, muitas vezes, é necessário. (Lauro Leopoldo)

JC, 21/05/2023 O clássico Grenal 439, disputado no domingo, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, foi de intensa disputa entre Grêmio e Inter. Mas o Tricolor soube aproveitar melhor as chances de gol e chegou à vitória de 3 a 1 para o deleite dos mais de 38 mil torcedores que assistiram a partida (). O Inter é firme em seus propósitos. Decidiu que seria um perdedor e tem se aplicado com afinco para cumprir com esse objetivo. (Paschoal Vanti Filho)

Se o Grêmio jogasse todos os jogos com a raça que joga o Grenal, seria campeão brasileiro… (Cíntia Delfino)

JC, 18/05/2023 Reclamações sobre a mobilidade urbana são frequentes entre os cidadãos de Porto Alegre. Ruas estreitas, com carros estacionados dos dois lados, prejudicam o fluxo de quem trafega por muitas vias da Capital. Assim muitos carros não conseguem transitar com fluidez nas vias e, quando há um veículo maior, como ônibus ou caminhão, interrompe a passagem (). A rua Luiz de Camões, perto do colégio Santo Antônio, é o caos no trecho de subida da Bento Gonçalves. Na São Manoel é criminosa a permissão de ônibus e caminhões dos dois lados. Há trechos em que é preciso rezar para sair da garagem! (Analúcia)

JC, 22/05/2023 A sétima edição da Noite dos Museus reuniu uma multidão de apreciadores da cultura na Praça da Alfândega e em outros espaços culturais de Porto Alegre na noite de sábado. Segundo a Brigada Militar, cerca de 185 mil pessoas participaram das atividades oferecidas por 16 instituições, todas com entrada franca (). Mesmo sem os museus abrirem, ainda assim estava muito bom. (Maria Saleti Pucinskas)