Com show de Suárez, Grêmio aplica 3 a 1 no Internacional

O clássico Grenal 439 disputado neste domingo (21) na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado pela emoção e pela disputa intensa entre as duas equipes. E o Grêmio soube aproveitar melhor as chances de gol e chegou a vitória de 3 a 1 para delírio dos mais de 38 mil torcedores que assistiram a partida pela sétima rodada do Brasileirão. Os gols do Tricolor foram marcados por Luis Suárez, Villasanti e Bitello. O Inter descontou com Johnny. Com a vitória, o Grêmio ocupa a 10ª posição com 11 pontos. O Inter com a derrota no clássico fica na 14ª posição com sete pontos e se aproxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A surpresa Colorada começou ainda no vestiário Colorado na Arena. O técnico Mano Menezes colocou o volante Rômulo - improvisado na lateral-direita. No lado Tricolor, o treinador Renato Portaluppi surpreendeu a todos com a colocação de três zagueiros: Bruno Vini, Bruno Alves e kannemann. Os primeiros minutos do clássico foram marcados por uma forte pressão do Grêmio. Aos dois minutos, Cristaldo chutou cruzado e o goleiro Keiller defendeu. Em seguida, após o cruzamento de Bitello, Suárez cabeceou a bola para fora. A resposta Colorada veio aso 3 minutos, Johnny tabelou com Luiz Adriano e chutou forte, mas acertou o poste.

No entanto, a pressão gremista surtiu efeito com um golaço de Luis Suárez. Aos 8 minutos, o meia Johnny perdeu a bola no meio-campo, o centroavante uruguaio dominou e chutou no ângulo esquerdo do goleiro Keiller que não conseguiu alcançar a bola. Com o gol no clássico, Suárez chegou a 14 gols na temporada. Foi o segundo gol do atacante uruguaio no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Internacional realizando uma partida equilibrada, o Tricolor foi mais eficiente no ataque e marcou o segundo gol aos 30 minutos. O volante Villasanti errou o passe no começo da jogada no meio-campo, mas Campanharo devolveu ao paraguaio, que avançou em direção ao gol Colorado. Thauan Lara errou o corte e Villasanti chutou no canto do goleiro Keiller para marcar o segundo gol para delírio da torcida gremista. Aos 48 minutos, Maurício sofreu uma lesão no ombro e deixou a partida. No seu lugar, entrou o meio Carlos De Pena.

O resultado do clássico Grenal poderá prejudicar a permanência do técnico Mano Menezes no comando do Internacional. Ele está sendo muito questionado pelos torcedores colorados. A equipe colorada vem de quatro derrotas seguidas pelo placar de 2 a 0 (São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG e Grêmio). A última vitória do Inter foi contra o Goiás por 1 a 0 no dia 30 de abril, no estádio Beira-Rio. O Colorado tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro com apenas cinco gols.

Mesmo com a expulsão de Kannemann, Tricolor manteve a tranquilidade no clássico 439

No segundo tempo, o técnico Mano Menezes colocou o jogador Carlos De Pena no lugar de Maurício. Já o Tricolor começou a etapa final . Renato Portaluppi retirou Bruno Alves, por lessão, e colocou Gustavo Martins. Para tentar reverter o placar, o Internacional começou pressionando. Aos 2 minutos, o atacante Pedro Henrique recebeu a bola na direita e chutou, mas a tentativa passou longe da goleira de Gabriel Grando. Aos 7 minutos, o zagueiro Kannemann foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza após cometer falta em Pedro Henrique. Mesmo com a expulsão, o Grêmio manteve a tranquilidade na partida. Para tentar reverter o resultado, o técnico Mano Menezes colocou Wanderson no lugar do zagueiro Rodrigo Moledo. Já o treinador Renato Portaluppi colocou Everton Galdino no lugar de Cristaldo.

Porém, aos 21 minutos, Bitello após uma grande jogada de Luis Suárez, marcou o terceiro gol do clássico 439. O atacante Suárez tabelou com Reinaldo, avançou e lançou Bitello, que bateu sem chance para o goleiro Keiller. Aos 41 minutos, o Inter descontou com Johnny após a cobrança de escanteio feita por Alan Patrick dando números finais ao clássico: 3 a 1. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (27), às 16h, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Já o Internacional joga contra o Bahia no domingo (28), às 16h, no estádio Beira-Rio.

Grêmio (3): Gabriel Grando; Fábio (Thomas Luciano), Bruno Alves (Gustavo Martins), Kannemann, Bruno Vini e Reinaldo; Carballo, Villasanti, Bitello (Cuiabano) e Cristaldo (Everton Galdino); Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Portaluppi.

Inter (1): Keiller; Rômulo, Rodrigo Moledo (Wanderson), Mercado e Thauan Lara; Campanharo (Nico), Johnny, Maurício e Alan Patrick; Pedro Henrique e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP).