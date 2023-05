Público lota espaços culturais e ocupa a Praça da Alfândega durante a Noite dos Museus

Repetindo os sucessos das outras temporadas, a sétima edição da Noite dos Museus reuniu neste sábado (20), milhares de pessoas na Praça da Alfândega e outros espaços culturais de Porto Alegre. A estimativa é o público tenha ultrapassado o volume de 108 mil pessoas registrado na edição de 2019. Ao todo, 16 instituições participaram do evento, que ofereceu à população mais de uma centena de atrações culturais, com entrada franca.

Juntos e misturados, jovens de todas as tribos, famílias inteiras - inclusive com crianças de colo - e adultos de todas as faixas etárias aproveitaram visitas livres e guiadas para conferir o acervo e as exposições de artes visuais nos espaços participantes, além de shows, sessões de cinema, trechos de espetáculos teatrais e de dança, performances circenses, roda de slam e parcerias inéditas entre músicos.

Também teve programação infantil e uma atração internacional, com a apresentação da cantora e multi-instrumentista mexicana Julieta Venegas, que subiu ao palco principal da Praça da Alfândega em torno das 23h. Neste momento, o local estava no auge da ocupação, sendo difícil até mesmo de circular entre as pessoas, tamanha quantidade de gente concentrada. Assim como nos anos anteriores, o clima era de festa na rua.

Muitos ambulantes de comidas e bebidas lucraram com a Noite dos Museus, assim como bares e restaurantes do entorno dos locais destinados à programação, incluindo o Bistrô do Margs (ainda que o Museu de Artes do Rio Grande do Sul - Margs - tenha sido uma das cinco instituições ligadas à Secretaria de Estado da Cultura que ficaram de fora desta edição do evento).

Além da Praça da Alfândega, o público também lotou os espaços culturais participantes do evento: mesmo com reserva de ingressos gratuitos pela plataforma Sympla, foi preciso enfrentar fila na maioria dos lugares. As instituições participantes desta edição da Noite dos Museus foram o Theatro São Pedro, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa, o Centro Cultural da Ufrgs, a Cinemateca Capitólio, o Espaço Força e Luz, a Galeria de Arte do Dmae, a Fundação Ecarta, o Instituto Goethe, o Museu da Brigada Militar, o Museu da Ufrgs, o Museu de Arte do Paço Municipal de Porto Alegre, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, o Museu Militar do Comando Militar do Sul, o Palácio Piratini, a Pinacoteca Ruben Berta e o Planetário da Ufrgs.

"Participei de todas as edições do evento. Infelizmente, esse ano eu não consegui entrar em nenhum espaço cultural, pois precisava reservar ingressos antecipadamente", comentou o administrador de empresas Jorge Alberto Martins (42 anos). "Por outro lado, assisti os shows, como os do Nenung e da Julieta Venegas, que foram incríveis. Curti muito", emenda.

Já a estudante de Arquitetura Clarissa Mercês Américo (21 anos), afirmou que esta foi sua "estreia" na Noite dos Museus. "Primeira vez que eu venho, e me surpreendi com a quantidade de pessoas interessadas em arte, música e cultura", comentou. Após conferir a apresentação do grupo musical Povo Bantu no Museu Joaquim Felizardo, no bairro Cidade Baixa, ela e um grupo de amigos ainda estiveram no Espaço Força e Luz (onde driblaram uma pequena "multidão" para circular por todos os andares do prédio) e finalizaram a noite na Praça da Alfândega.