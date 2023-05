O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reuniu no dia 3 de maio e optou por manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano pela sexta vez consecutiva - a terceira em 2023. A decisão foi a primeira após a apresentação ao Congresso do novo arcabouço fiscal que deve substituir o teto de gastos pelo governo federal. O Copom não funciona com mágica demagógica e lacradas ideológicas. (Paschoal Vanti Filho)

GeraçãoE

Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio Desde 1985 de portas abertas no bairro Rio Branco, o Pippo's Bar passou por uma reformulação de marca e mudança de espaço em 2023. Conhecido pela cerveja sempre gelada, o estabelecimento foi atingido pelas mudanças do mercado, demandas do público e transformações da região, e, assim, precisou pensar em novas estratégias (). Que boa novidade! Desejo sucesso!! (Juares de Araújo Ruiz)

GeraçãoE II

Um clássico do bairro Rio Branco, junto com Dosul, Trianon Bauru e Pão e Fiambres. (Edu Ruzzarin)

Contêineres x lixo

Coluna Pensar a Cidade, JC, 28/04/2023 Moradores de Porto Alegre têm reclamado que o sistema de contêineres de lixo orgânico e seco não está funcionando, situação que foi corroborada pelo prefeito Sebastião Melo (). Se todos pagam a "taxa do lixo" juntamente com o IPTU, então por qual razão somente os tais 18 bairros com coleta automatizada possuem coleta seletiva 3 vezes na semana, enquanto o restante da cidade tem coleta seletiva 2 vezes na semana? (Paulo Henrique Toniolo Tavares)

Atacarejos

Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 05/05/2023 Nem todas as lojas arrematadas pelo Carrefour, maior varejista brasileiro, do pacote do ex-BIG se mantiveram abertas com outra bandeira. Dois Maxxi Atacado situados em regiões diferentes do Rio Grande do Sul fecharam as portas no fim de abril (). É só estudar e procurar outra oportunidade. Eu trabalhava em mercado, mas mudei de profissão. Mercado nunca mais. Sábado domingos e feriados por míseros R$ 1 mil por mês. (William Souza)

Adriana Calcanhotto canta Gal

Caderno Panorama, JC, 26/04/2023 Teve início em abril e se estende neste mês, a turnê que a cantora gaúcha Adriana Calcanhotto promove em homenagem a Gal Costa. Composto por 21 músicas, de várias fases da carreira de Gal, o setlist foi escolhido a dedo por Adriana e pelo produtor Marcus Preto - diretor artístico de álbuns e shows de Gal Costa nos últimos nove anos (). A elegância do texto. (Felipe Vieira)