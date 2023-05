Há quase 40 anos no bairro Rio Branco, Pippo's Bar passa por reformulação de marca

Desde 1985 de portas abertas no bairro Rio Branco, o Pippo's Bar, comandado por Salete e Rodrigo Gris Seibt, mãe e filho, passou por uma reformulação de marca e mudança de espaço em 2023. Conhecido pela cerveja sempre gelada, o estabelecimento foi atingido pelas mudanças do mercado, demandas do público e transformações da região, e, assim, precisou pensar em novas estratégias.



O Pippo's começou como uma sorveteria e foi comprada pelo pai de Rodrigo, José Seibt, que tocou o empreendimento em sociedade com o irmão por uma década. Em 2012, com o falecimento de José, Rodrigo tomou a frente do negócio com a mãe. "Tivemos um período bom, mas a loja já estava defasada, o local não estava mais legal", lembra Rodrigo. De 1985 até antes das mudanças que aconteceram em 2023, o estabelecimento funcionava na loja ao lado da que está operando hoje, no número 906 da avenida Protásio Alves.



Agora, com fachada amarela e novo logo, o público encontra mesas de boteco e uma decoração que homenageia a história do negócio e do bairro. As fotos dos anos 1980 e 1990 mostram um pouco da atmosfera da época: amigos e família reunidos para jantar e tomar cerveja.





Rodrigo destaca que algumas mudanças do mercado motivaram a reformulação do negócio. "Houve uma grande mudança do comportamento do consumidor. Hoje, a cada esquina, tem um restaurante, a concorrência é acirrada, então é preciso se destacar de alguma maneira", enxerga. " Tinha uma época que a gente não precisava divulgar para ter clientela, era só abrir as portas de manhã ", acrescenta Salete.



No entanto, sair do bairro nunca foi uma opção, mesmo com as dificuldades. "O Rio Branco está começando a ser boêmio. Muitos bares novos como o El Aguante, o Sotaque. Isso é bom para trazer gente para o bairro e nos fez investir na loja", avalia. Com um investimento de cerca de R$ 300 mil, o espaço funciona diariamente das 8h às 22h30min, exceto por segunda-feira, quando encerra as atividades por volta das 18h.



O Pippo's trabalha com café da manhã, buffet livre e, à noite, tem petiscos e hambúrgueres. "Nós temos os nossos clientes fiéis que vem há mais de 20 anos aqui. Quando o cliente é tão fiel assim, passa a ser amigo", conta Rodrigo.