Gilberto Petry é Cidadão Emérito de Porto Alegre

O empresário Gilberto Porcello Petry teve a companhia de familiares e amigos especiais na ocasião em que recebeu o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, proposta pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), na sexta-feira, dia 6 de setembro, durante sessão solene da Câmara Municipal de Porto Alegre.

Na plateia, amigos como Dody Sirena, Sérgio Juchem, Marcino Fernandes, Aquiles Dal Molin Jr.,, Patrícia Mânica, Nei Starosta e Lucila Osório, Tânia Bian, entre outros que foram abraçar o empresário cuja folha corrida de seu trabalho social se equipara a sua forte presença no setor empresarial gaúcho, tanto como líder da Fiergs durante 7 anos, como à frente da Weco, empresa da qual é diretor-presidente desde 1980.

Na foto de abertura, Gilberto com a nora Bruna Luiza Hermes e os filhos Rodrigo e Juliana, a esposa Suely e os netos Guilherme e Felipe, Idenir Cecchim e Marcelo Lemos Dornelles, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.