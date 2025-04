Uma semana inesquecível

A semana que passou foi de festa para Porto Alegre pela comemoração dos seus 253 anos de fundação. A arte foi a grande protagonista e portadora de boas notícias para a Capital. A inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, integrante do Multipalco Eva Sopher, foi momento de júbilo para a comunidade cultural e seu público. Um verdadeiro quem é quem da cenário artístico e empresarial da cidade prestigiou a cerimônia de abertura do novo espaço que passa a receber, até junho de 2026, a programação artística do Theatro São Pedro, que entrou em reformas. A noite começou com o descerramento de uma placa alusiva ao momento e corte de fita simbólica, feita pelo governador Eduardo Leite ao lado de Thalis Bolzan e junto às filhas de dona Eva Sopher, Renata Rubim e Ruth Pereyron, Antonio Hohlfeldt e a secretária de cultura, Beatriz Araújo. Na sequência, a ópera Turandot, com direção artística de Flávio Leite e regência do maestro argentino Carlos Vieu, com a Ospa, foi apresentada em elogiada montagem.