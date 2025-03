Passarela da moda no Iguatemi

O POAFW iniciou na tarde da terça-feira, no estacionamento coberto do Shopping Iguatemi, com um bate-papo com Paulo Borges, criador da São Paulo Fashion Week, trocando ideias sobre o panorama da moda brasileira atual. Sustentabilidade, criatividade, o surgimento das grandes modelos brasileiras e o futuro da moda genuinamente nacional, foram temas debatidos com o mestre. Paralelamente, a exposição de fotos das grandes capas de revista editadas por Regina Guerreiro compunham a exposição Joias da Rainha, reunindo o público que já chegava para os desfiles da noite. Lino Villaventura, um dos mais importantes criadores nacionais, abriu a sequência de desfiles com uma coleção surpreendente e ousada. Pompeia e Gang, C&A e moda feminina completaram os desfiles do dia. A semana seguiu com a participação de Shirley Mallmann e mais desfiles na arena montada no estacionamento do Iguatemi.