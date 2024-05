Empresário Claudio Bier é eleito novo presidente da Fiergs

empresário Claudio Bier, 81, eleito o novo presidente da Fiergs para a gestão 2024/2027. A votação aconteceu nesta terça-feira (21) de forma híbrida e a apuração aconteceu na Associação Leopoldina Juvenil, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, uma vez que a sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na Zona Norte da Capital, segue alagada foi. A votação aconteceu nesta terça-feira (21) de forma híbrida e a apuração aconteceu na Associação Leopoldina Juvenil, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, uma vez que apelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

empresário Thômaz Nunnenkamp Bier superou o, que liderava a outra chapa na disputa. De acordo com o empresário, terá de haver um trabalho muito grande por parte da entidade para recuperar a indústria gaúcha após a tragédia climática que assola o Estado. “Estamos atravessando uma crise que nunca vimos igual. A minha responsabilidade será muito grande. Nós temos 90% das empresas do Rio Grande do Sul atingidas, seja por estarem embaixo d’água, seja por seus funcionários estarem com as casas nessa situação”, avaliou.

O novo presidente defende, ainda, que o governo federal, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ofereça capital de giro a juros zero ou a um patamar que as empresas possam pagar, com carência de três anos. “A terceira onda da enchente ainda vai chegar. Estamos com problemas de logística, de chegada de matéria prima”, pontuou. Segundo ele, ainda não há retorno da União sobre estas demandas, mas ele afirmou que a relação com o governo federal para reconstruir o Rio Grande do Sul é de integração e apoio. “Seremos um ponto de união”.

Sobre a realização da 47ª edição da Expointer, um dos maiores eventos de agronegócio da América Latina, que acontece de 24 de agosto a 1º de setembro, e as possíveis consequências das cheias para os empresários e produtores que participam da feira, Bier afirmou que o evento será forte. "A Expointer será forte. Tenho um corpo de funcionários do sindicato que está preocupado e trabalhando nisso, não vamos parar. Teremos mais trabalho, mas isso não me assusta. Vai ter dinheiro, vai ter trabalho. Vamos recuperar o Estado", disse.



O vice-presidente da Fiergs, Arildo Bennech Oliveira, estava presencialmente durante o momento de apuração e avaliou o pleito como “tranquilo”. “Os dois candidatos que estavam concorrendo são bem preparados”, considerou. Ele também enfatizou que o desafio da nova gestão começa estará nos efeitos das enchentes na economia. “Vamos ter dificuldades, a começar pela nossa sede, que precisará de reformas”. A posse será em julho.



Gilberto Petry, atual presidente da federação, acompanhou a apuração de casa e ligou para o novo líder da Fiergs assim que ficou sabendo do resultado, a fim de parabenizá-lo. O Ministro Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também ligou para felicitar Bier.



Essa é a segunda eleição da Fiergs com dois candidatos e a primeira em que todos os 107 sindicatos se inscreveram para votar. A votação encerrou às 16h e a disputa foi acirrada. Foram 54 votos para Bier e 53 para Thomaz Nunnenkamp, o candidato da chapa 2.

Segundo Nunnenkamp, a chapa não pedirá recontagem de voto. Ele também celebrou a disputa, que definiu como importante para o processo democrático. "O processo democrático sai fortalecido, porque não fica um consenso de chapa única. Muitos querem uma mudança, isso terá que ser levado em conta pela nova gestão". Na visão dele, as principais mudanças são por um olhar atencioso para pequenas e médias empresas e para um modelo mais moderno de gestão.

Sobre Claudio Bier

Nascido em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, Claudio Affonso Amoretti Bier é diretor- presidente do Grupo Masal SA. Ele ocupa atualmente o posto de vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) e está no quarto mandato como presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).

Antes de adquirir a Masal, em 1983, atuou nos ramos dos transportes e extração de madeiras. Como presidente do Simers, há pouco mais de 20 anos, idealizou a criação de um espaço para exposição de máquinas e implementos agrícolas dentro da Expointer.



Em 2001, adquiriu a Fundição Jacuí, de Cachoeira do Sul, empresa que também teve sua situação financeira recuperada pela gestão de Bier e atualmente é uma importante empregadora da região. Entrou para o ramo da navegação em 2018, quando adquiriu em Taquari o Estaleiro Colorado.



No campo social, tem sido parceiro de instituições como o Complexo Hospitalar da Santa Casa, onde é irmão-mesário, membro do corpo administrativo consultor. Ainda atua junto ao Sport Club Internacional como conselheiro, há 25 anos; também já ocupou a vice-presidência do clube e do Conselho Deliberativo.