Claudio Bier será candidato a presidente da Fiergs

O empresário Cláudio Bier será candidato a presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Atual vice-presidente da entidade e presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) no quarto mandato, ele inscreveu sua candidatura na manhã desta segunda-feira (18) para a disputa marcada para 21 de maio. A chapa inscrita é composta ainda por seis vice-presidentes, 38 diretores, seis integrantes do Conselho Fiscal e quatro delegados representativos. “A indústria vive um momento desafiador e de algumas incertezas. Coloco meu nome à disposição com a crença de que a Fiergs precisa de força e união para defender a indústria gaúcha. O momento requer a ampliação do protagonismo do setor industrial, a conquista de novos mercados para nossos produtos e mais obras de infraestrutura para minimizar gargalos e melhorar nossa competitividade. Reconhecemos que há muito a evoluir, a modernizar e a aprimorar na estrutura da entidade, mas essa travessia precisa ser feita de forma madura e serena, com responsabilidade e segurança. Queremos fazer uma gestão aberta, descentralizada e plural, do tamanho da Fiergs”, afirma Bier.Diretor-presidente do Grupo Masal SA, Bier, entre outras propostas, pretende criar um conselho formado por empresários de renome e instituir o cargo de diretor executivo. O plano é formar um seleto grupo de líderes empresariais que seja consultado pela entidade na tomada de grandes decisões e em momentos cruciais. Entre as metas também estão levar mais eficiência e técnica para a gestão da Fiergs, elevar o protagonismo dos vice-presidentes e das câmaras temáticas para fomentar o surgimento de novos líderes e novos canais de diálogo com as esferas de poder, além de aprimorar o Sistema S (Sesi e Senai) e fortalecer os sindicatos patronais para as negociações com as entidades laborais.O mandato é de três anos, mas Bier já adianta que, se eleito, não disputará reeleição. O Sistema Fiergs também abrange o Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Ciergs), o Sesi, o Senai e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RS), que promove o desenvolvimento profissional e organizacional por meio da inovação.Diretor-presidente do Grupo Masal SA, Claudio Bier ocupa atualmente cargos de liderança no meio empresarial. É vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e está no quarto mandato como presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).