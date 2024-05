Fiergs entrega a Geraldo Alckmin propostas para RS

Uma comitiva de industriais gaúchos, liderada pelo presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Arildo Bennech Oliveira, irá se reunir às 9h desta sexta-feira (17), em Brasília, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O grupo deve entregar um documento com propostas para o reerguimento das indústrias gaúchas afetadas pelas inundações.