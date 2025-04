Liberdade de escolha em debate

O tradicional almoço que marca a abertura do Fórum da Liberdade, foi realizado nesta quarta-feira que passou, no Salão Leopoldina, da Associação Leopoldina Juvenil, contou com a presença do governador Eduardo Leite, do jornalista Caio Coppolla, Adolfo Sachsida, Leonardo Fração, César Saut, André e Jorge Gerdau Johannpeter, Giovanni Jarros Tumelero, entre muita gente mais. Na recepção do evento realizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), a presidente Paola Coser Magnani, fez o cerimonial de abertura abordando o tema desta 38ª edição que foi Coragem para Escolher. Os painéis se desenrolaram, entre quinta e sexta-feira, na Pucrs, em três palcos com 70 palestrantes convidados.



O papel da moeda

Angela Bohrer e Luciana Tomasi DANIBARCELLO/JC

Além de obras da 14ª Bienal do Mercosul, o Farol Santander está exibindo a exposição Memória Vintage - Bancando a economia, com curadoria de Luciana Tomasi e Angela Bohrer, realizada pela Prana Filmes. A história da nossa moeda, contada pelas realizadoras, além de mostrar a evolução e o funcionamento do sistema bancário, reconstituiu peças de valor histórico do acervo do antigo Banco da Província, que sofreram com a enchente de 2024. Carlos Gerbase acompanhou a coluna na mostra, indicando peças, histórias, objetos significativos e destacando momentos econômicos vividos pela moeda brasileira desde que passou de real português a real brasileiro, até chegar aos dias de hoje. A exposição interativa que permanece em cartaz até 29 de junho, mostra ainda animação virtual com cédulas do mundo inteiro.

Cultura e Arte no Café da Catedral

Café da Catedral IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Com cardápio renovado, painéis expositivos de lendas urbanas de Porto Alegre e mostra de objetos de artesanato brasileiro, o Café da Catedral, no nos jardins do Salão Nobre da Catedral Metropolitana, comemorou o aniversário de Porto Alegre. Em parceria com o Museu Joaquim Felizardo, histórias e mistérios de personagens como a Maria Degolada e as torres malditas da Basílica das Dores, permanecerão até o dia 6 de abril em exibição. A Divina Brasilidade, especializada em obras de arte do melhor artesanato nacional, instalou estantes com variedade de opções em peças de várias procedências do País. Vale conferir.

Mostra de arquitetura e design

A Mostra EliteDesign chega a sua 7ª edição, e abrirá suas portas nesta sexta-feira, dia 4 de abril, realizada em um tradicional casarão da avenida Dom Pedro II. Flávia Sffair, a diretora da mostra, convidou o arquiteto Alexandre Grivicich que escalou um time de profissionais conhecidos e novos talentos que se ocuparão dos 30 ambientes que compõem os 1.600m² de ambientes nos dois andares da casa. Entre as novidades, uma praia artificial de 180m², uma adega funcional e a 1ª Batalha de Chefs Amadores, comandada por Maysa Bonissoni reunindo personalidades locais.

