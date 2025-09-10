Travessa quer conquistar Porto Alegre

A Livraria da Travessa está pronta para abrir amanhã no Iguatemi Porto Alegre. Vai ser a primeira do Sul do Brasil, a 15ª da rede, que tem uma unidade também em Lisboa, em Portugal. A loja, que levou quatro meses de obras, tem 45 mil títulos à venda, além de produtos como souvenires da marca. O espaço tem características que são marca registrada da Travessa, trazidas de diversas lojas da marca. Mas tem um atrativo conquistado já na finalização da obra pela equipe da arquiteta Bel Lobo, que concebe os espaços desde os anos de 1980.

"Vimos que a Zara (ao lado) tinha uma vitrine para trás e pedimos para abrir também para trazer luz natural. Ela te conecta com o planeta, com a vida", conta Bel, que não esconde a alegria da conquista. Outras características da loja incluem uma passarela para circular em meio às prateleiras de livros e sofás em diversos pontos para as pessoas sentarem. "Quando a gente faz uma Travessa, buscamos uma ambiência, um lugar para as pessoas se sentirem à vontade", descreve Bel. O teto vermelho está presente e faz a fama da rede. Poltronas em meio às prateleiras são outra sacada definida entre a arquiteta e Rui Campos, livreiro fundador da Travessa.

"Todo mundo pega o livro, senta, lê e depois vai embora. Ninguém se importa com isso. Não é uma coisa de comércio só", explica ela, à coluna. "Espero que as pessoas se sintam acolhidas e que tenham vontade de voltar, que se sintam em casa e estimuladas a ver os livros e a se relacionar com os livros. Espero que tenham a livraria como parte da cidade", aposta Bel.

Na estreia, será lançada a coleção Dose Única, da Editora Vitrola, com edições de Martha Medeiros e Luis Fernando Verissimo, que faleceu recentemente. A livraria integra uma sequência de novidades no shopping center, avisa a gerente-geral, Nailê Santos. No fim deste mês, abre o Gardens, no terceiro piso, focado em gastronomia e eventos, e, em outubro, a Zara inaugura a expansão de 50% da área original. Bel é responsável pelo conceito de outras marcas conhecidas do varejo, como Farm Rio e a mais recente Farm ETC, de acessórios e calçados, que terá no futuro Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari.