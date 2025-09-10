Travessa quer conquistar Porto Alegre

A Livraria da Travessa está pronta para abrir amanhã no Iguatemi Porto Alegre. Vai ser a primeira do Sul do Brasil, a 15ª da rede, que tem uma unidade também em Lisboa, em Portugal. A loja, que levou quatro meses de obras, tem 45 mil títulos à venda, além de produtos como souvenires da marca. O espaço tem características que são marca registrada da Travessa, trazidas de diversas lojas da marca. Mas tem um atrativo conquistado já na finalização da obra pela equipe da arquiteta Bel Lobo, que concebe os espaços desde os anos de 1980.
"Vimos que a Zara (ao lado) tinha uma vitrine para trás e pedimos para abrir também para trazer luz natural. Ela te conecta com o planeta, com a vida", conta Bel, que não esconde a alegria da conquista. Outras características da loja incluem uma passarela para circular em meio às prateleiras de livros e sofás em diversos pontos para as pessoas sentarem. "Quando a gente faz uma Travessa, buscamos uma ambiência, um lugar para as pessoas se sentirem à vontade", descreve Bel. O teto vermelho está presente e faz a fama da rede. Poltronas em meio às prateleiras são outra sacada definida entre a arquiteta e Rui Campos, livreiro fundador da Travessa.
"Todo mundo pega o livro, senta, lê e depois vai embora. Ninguém se importa com isso. Não é uma coisa de comércio só", explica ela, à coluna. "Espero que as pessoas se sintam acolhidas e que tenham vontade de voltar, que se sintam em casa e estimuladas a ver os livros e a se relacionar com os livros. Espero que tenham a livraria como parte da cidade", aposta Bel.
Na estreia, será lançada a coleção Dose Única, da Editora Vitrola, com edições de Martha Medeiros e Luis Fernando Verissimo, que faleceu recentemente. A livraria integra uma sequência de novidades no shopping center, avisa a gerente-geral, Nailê Santos. No fim deste mês, abre o Gardens, no terceiro piso, focado em gastronomia e eventos, e, em outubro, a Zara inaugura a expansão de 50% da área original. Bel é responsável pelo conceito de outras marcas conhecidas do varejo, como Farm Rio e a mais recente Farm ETC, de acessórios e calçados, que terá no futuro Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari.
Chegou a vez dos gaúchos ou, talvez, seria melhor dizer das gaúchas. A chinesa Shein vai montar pela primeira vez uma loja física no mercado gaúcho. Será na modalidade pop-up (temporária) e em Porto Alegre. O desembarque será no Bourbon Shopping Wallig, do Grupo Zaffari. A loja vai funcionar entre 17 e 21 de setembro - quarta-feira, das 16h às 22h, e quinta-feira a domingo, das 10h às 22h.
"Durante cinco dias, os consumidores terão acesso a uma seleção especial de mais de 12 mil peças, com curadoria voltada ao público gaúcho", diz a Shein, em nota. Os produtos serão de vestuário feminino, masculino, infantil e roupas para pet. Os produtos terão "10% de desconto, sem valor mínimo".
Quem compra acima de R$ 399,00 terá 20% de desconto e um brinde exclusivo, avisa a plataforma. O agendamento prévio e gratuito será pelo Sympla. O primeiro lote de ingressos será liberado na sexta-feira (12), às 12h. Mais dois lotes abrem sábado (13) e segunda, às 12h.
> O Rissul, do grupo Unidasul, terceiro maior do setor gaúcho, lançou campanha que aproxima os clientes dos bastidores de um super. O "Vem Pro Rissul" mostra a padaria, o açougue e a área de hortifrúti, categorias mais sensíveis por lidarem com perecíveis. Por seis meses, a rede convidará "os gaúchos a redescobrirem o supermercado". O foco é passar a experiência da operação. "Tornar visíveis competências que muitas vezes estão nos bastidores e passam despercebidas, mas que fazem toda a diferença na hora da compra", explica o grupo. Um dos personagens é o chef Carlos Augusto Rodrigues Trapp, o Carlão, que comanda a panificação e confeitaria do grupo, que fica em Esteio. O Rissul tem previsão de novas lojas até 2027. Em agosto, nova filial estreou em Parobé, gerando 130 empregos diretos.
> O I Fashion Outlet Novo Hamburgo reedita nos dias 13 e 14 o Wine & Taste, agora no terraço da praça de alimentação. Estarão no cardápio as vinícolas gaúchas Depósito Vinhos e Afins, Fabian, Mezza Enoteca, Vaccaro Vinhos e Espumantes, Casa Valduga, Bolena, Brocardo, Gran Gusto, Lidio Carraro, Família Bebber, Manah Wine, Casa Pedrucci e VM Vinhos.
> A Tramontina dá desconto de 20% para quem for comprar panela nova e levar a velha. A ação, inédita da fabricante gaúcha, vai até 30 de setembro nas lojas oficiais da marca. Confira neste link onde ficam: global.tramontina.com/lojas-oficiais. Pelo Troque e Transforme, pode levar qualquer marca de bistequeiras, chaleiras, cuscuzeiras, frigideiras, jogo de panelas, leiteiras, omeleteiras, paelleras, panelas avulsas, panelas de pressão, panquequeiras e pipoqueiras de qualquer marca.
> O Nikō Bā (bar, em japonês) abre, em outubro, na rua Fernandes Vieira, no bairro Bom Fim, na Capital, bem em frente ao supermercado Zaffari. A operação é dos mesmos donos do Nikō Sushi Club, que fica na Galeria Casa Prado, no Moinhos de Vento.
A coluna vai trazer o que rolou na 2ª Convenção Estadual Lojista, que é hoje e amanhã, em Gramado.