Chineses terão loja em prédio que foi de tradicional varejista do Centro de Porto Alegre

* Patrícia Comunello e Tânia Meinerz

Mistério resolvido. A coluna Minuto Varejo tinha noticiado que o antigo prédio de uma das varejistas mais tradicionais do Centro Histórico de Porto Alegre estava em reforma e já teria sido locado por novo ocupante. O edifício que foi da Ughini, fechada em 2021, fica na esquina da rua Voluntários da Pátria com a praça Osvaldo Cruz.

LEIA MAIS: Rede de Lojas Ughini encerra as atividades em sua última filial

O prédio que ainda está em obras vai ter o Mega Comercial, um atacado e varejo que pertence a chineses e que funciona hoje ao lado, na Voluntários. Aliás, pontos comandados por comerciantes chineses proliferaram nos anos recentes no Centro da Capital e bairros com polos de varejo, como Bom Fim (avenida Osvaldo Aranha) e Azenha.

A esquina com a fachada que é marca registrada da Ughini, ainda com o azul desbotado da ação do tempo, vai receber a nova operação. No térreo, ficará a loja, e os andares superiores serão destinados a estoque e atividades internas do estabelecimento.

Ughini fechou operação em 2021; após reforma, imóvel terá loja no térreo TÂNIA MEINERZ/JC

LEIA MAIS: Centro Histórico de Porto Alegre tem safra de novas lojas em sete anos

Centro Histórico vem tendo abertura de novas lojas, com marcas tanto regionais como de outros estados. Uma delas é a Vonný, rede paulista de cosméticos e itens de higiene pessoal, que já tem três pontos na região - dois na Rua dos Andradas (um deles no antigo edifício que teve o Banco Safra) e um na Voluntários, onde foi loja Marisa (moda). com marcas tanto regionais como de outros estados. Uma delas é aque já tem- dois na Rua dos Andradas (um deles no antigo edifício que teve o Banco Safra) e um

Mercado Café Haiti na rua Siqueira Campos, onde foi Petiskeira e Galeto Mamma Mia. O Mercado Público também tem novas operações. A rede Casa Maria ocupa os diversos andares da antiga Livraria do Globo, que teve mega filial da Renner até meados de 2023. Nomes locais também criaram negócio. A Confeitaria Maranghello abriu na Andradas com Praça da Alfândega, a Haiti (lancheira) ampliou para ona rua Siqueira Campos, onde foi. O. Aocupa os diversos andares da, que teve mega filial da

Tetto POA será no prédio do Cais Rooftop, esquina da Mauá com Caldas Júnior TÂNIA MEINERZ/JC

LEIA MAIS: Centro Histórico de Porto Alegre reage e busca novos caminhos