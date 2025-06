Confeitaria Maranghello já funciona no Centro de Porto Alegre: "A clientela é bem legal"

Confeitaria Maranghello já está com loja em novo ponto em Porto Alegre. Depois de fechar uma das unidades no bairro Menino Deus - o local terá complexo da ABF Developments -, a marca abriu no Centro Histórico, na Praça da Alfândega, esquina com rua dos Andradas, onde foi a lancheira Subway. em novo pontoem Porto Alegre. Depois de fechar uma das unidades no bairro-, a marca abriu no, esquina com rua dos Andradas, onde foi a lancheira Subway.

LEIA MAIS: Maranghello fecha loja no Menino Deus e vai abrir no Centro de Porto Alegre

“A clientela é bem legal. Nem divulgamos. Foi muito boca a boca”, cita a proprietária da confeitaria, Elena Maranghello, sobre como está a recepção no novo endereço. Segundo ela, a loja já está bastante movimentada e com diversidade de demandas. Além do ponto, a marca tem ainda unidades no Menino Deus (a primeira), na avenida José Bonifácio (onde foi Maomé), na frente do Parque da Redenção, e no Shopping Total.

"O Centro Histórico sempre foi um local importante para mim. Meu pai (José Taffarel) teve banca no Mercado Público. Cresci ali”, recorda Elena. "Sonhava com a volta à região."

A proprietária e equipe já detectam os perfis de clientes. Além de doces, salgados e até quentão (inverno) para consumo na loja, o público busca comidinhas para almoço e lanche no local de trabalho. Também pedidos para eventos dentro das empresas situadas na região começam a entrar.

Na largada, já surgem ideias para a operação. “Queremos resgatar a tradição de tomar chá no Centro, que víamos em outros lugares. Acho que o espaço da loja vai ser pequeno (risos)", comenta Elena.

Para ampliar o espaço, a confeitaria já busca possibilidades, como a instalação de parklet com mesas na área externa. Os espaços precisam ser licenciados na prefeitura para serem montados como área de uso dos estabelecimentos.