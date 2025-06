Ex-ponto da Maranghello já tem novo destino

A Confeitaria Maranghello já deixou o endereço na esquina das avenidas Bastian e Praia de Belas, no bairro Menino Deus, nas proximidades da orla do Guaíba, em Porto Alegre. Com a saída da operação de doces e refeições, que vai se mudar e abre ainda em junho no Centro Histórico, um novo empreendimento já está definido para o antigo ponto. Moradores já especulavam sobre possíveis projetos.

A coluna Minuto Varejo acabou descobrindo, durante a gravação de um novo episódio do JCast, com o entrevistado, CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca, que tem complexos sendo erguidos e lançados no Centro e no Quarto Distrito. Ele viu a notícia na edição impressa do Jornal do Comércio sobre a Maranghello e avisou: "Vamos construir nessa esquina e a casa onde foi a confeitaria será mantida", revelou o empresário. Fonseca explicou que negociou a aquisição de quatro casas na área de 1,5 mil metros quadrados, depois que outra construtora desistiu do negócio no começo do ano. "Vamos erguer um empreendimento com lofts e um dormitório", diz o CEO. "É uma casa muito bonita, estilo modernista", comenta Fonseca.

Na definição do projeto, o imóvel do ex-ponto da Maranghello ficou com o dono, como contrapartida do proprietário, e deverá ser destinado a atividades comerciais, dentro da chamada fachada ativa, que gera mais fluxo e socialização em áreas urbanas com forte perfil residencial. Tanto a casa como o sobrado que fica para a face da Bastian serão preservados, pois têm tombamento pelo patrimônio municipal.

"O sobrado terá áreas comuns do condomínio, como salão de festas, academia e coworking", adianta o empresário. Outros dois imóveis serão demolidos para abrir espaço ao futuro residencial. O prédio terá 15 pavimentos, com Valor Geral de Vendas (VGV), referente a 202 apartamentos, de R$ 110 milhões. O empreendimento deve ser lançado em agosto ou setembro, adianta o CEO. Os projetos estão sendo licenciados na prefeitura. A obra deve começar em janeiro de 2026, com conclusão até 2028. "A região é muito nobre, com a área de frente para o shopping e com vista para o Guaíba", valoriza Fonseca.

A confeitaria fechou em 28 de maio. Segundo a marca, baixo fluxo e furtos influenciaram a transferência. A nova destinação do imóvel foi decisiva. A unidade tinha aberto em 2021. No Centro, a confeitaria vai ficar onde foi a lancheria Subway, na esquina da rua dos Andradas, de frente para a Praça da Alfândega. A Maranglello tem outra loja e produção no Menino Deus e mais dois pontos: na avenida José Bonifácio e no Shopping Total. "Temos muitos clientes no Centro que frequentam outras lojas. Eles ficaram felizes com a notícia. Queremos estar junto nessa retomada da região após a enchente", pontua a fundadora da confeitaria, Elena Maranghello. A unidade terá os funcionários da operação da Praia de Belas e mais contratados. Hoje a Maranghello tem cerca de 70 pessoas em toda a operação. A unidade do Centro deve seguir ambiente e padrão que foram levados à loja da José Bonifácio.