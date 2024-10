Rede de cosméticos ocupará pontos fechados no Centro

O Centro Histórico de Porto Alegre perdeu atração para o comércio, após a enchente de maio? Para algumas varejistas, a região ainda é imbatível. A paulista de cosméticos Vonný, criada em 2019, vai expandir no Rio Grande do Sul justamente com duas filiais quase simultâneas no Centro. Com isso, duplica a presença gaúcha. A rede abriu loja em 2023 na Capital, na rua dos Andradas. Em São Leopoldo, chegou este ano. Os imóveis já alugados são o majestoso edifício também na Andradas, em frente à Praça da Alfândega, que teve agência do Banco Safra. O segundo ponto é na rua Voluntários da Pátria, ex-Marisa (moda), fechada em 2023.

A Vonny vai tentar abrir as duas lojas até o fim do ano. Tudo vai depender de projetos e obras. Na Voluntários, a reforma é acelerada nos 1,8 mil metros quadrados totais. A loja será no primeiro piso. No prédio do antigo banco, falta projeto para dar início à reforma. O movimento de abertura de lojas de beleza e higiene pessoal atrai outras marcas ao mercado gaúcho, concorrendo com redes locais. Uma delas é a Me.Linda, que abriu m três shopping centers em Porto Alegre este ano. A Vonný foca preço mais baixo que concorrentes. A rede tem 16 lojas, sendo 11 em São Paulo, três em Santa Catarina e duas no Estado.