Rede de cosméticos estreia no RS abrindo 5 lojas em quatro meses

O varejo de cosméticos não tem limite, com aberturas de pontos que se multiplicam em rua e em shopping center. A rede nacional Me.linda marca a estreia no mercado gaúcho abrindo cinco lojas em pouco tempo. De abril a julho, a rede vai ter unidades em cinco shoppings, parte deles entre os maiores do Rio Grande do Sul.

A marca vai desembarcar no Iguatemi Porto Alegre, BarraShoppingSul, Praia de Belas Shopping, ParkShopping Canoas e I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH). Segundo a área de marketing da Me.linda, as cinco lojas fazem parte da chegada ao Rio Grande do Sul, indicando que pode vir mais pontos ainda este ano.

A filial do Iguatemi será a primeira a ser inaugurada, no começo de abril, e será a maior de todas as cinco. A marca estará no segundo piso, em 720 metros quadrados, onde foi a bandeira Ponto, de eletrodomésticos, que fechou em 2023.

No BarraShoppingSul, a Me.linda também vai ocupar espaço que a Ponto saiu. As redes de varejo de eletro estão se retirando dos empreendimentos. A gaúcha Colombo fechou no Barra, na virada de fevereiro para março, a última filial que mantinha em shopping m Porto Alegre.

Depois do Barra, virá a Me.linda do Praia e, na sequência ParkShopping e IFONH. As quatro lojas que completam o pacote de desembarque da rede terão 380 metros quadrados.

A rede deve ter 90 funcionários entre as cinco unidades. Além da frente de varejo, o grupo dono da rede tem em Novo Hamburgo o centro de distribuição, que atende mais operações.

fim de março começo de abril e junho e julho para cinco inaugurações - 90 pessoas