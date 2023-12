Loja de maquiagem a R$ 12 abre em ex-escola de cabeleireiro e vira sensação

O prédio onde chegou a funcionar uma escola de cabeleireiros de um famoso salão de beleza, no Centro Histórico de Porto Alegre, fechada há quatro anos, tem novo inquilino. No térreo, abriu uma loja de produtos de maquiagem que é um fenômeno. Está sempre lotada, tem fila para entrar e por uma única razão:

Todos os produtos custam R$ 12,00, o que vem atraindo multidões de mulheres atrás de todo tipo de item. A coluna Minuto Varejo constatou a "febre" na procura do lugar em diversos horários do dia.

As clientes se rendem ao preço único e à diversidade de produtos. Com a lotação, fica difícil de se mover no espaço pequeno. A área é de 100 metros quadrados. Uma funcionária fica na porta dosando o fluxo de fora para dentro.

A rede é a Tudo em Make, com sede no Mato Grosso, e vende de maquiagem a perfume. A filial abriu em 5 de dezembro na rua Floriano Peixoto, 33.

"Custa 12 mil reis?", pergunta uma cliente, indicando não acreditar que o preço do perfume que gostou é de pouco mais de R$ 10,00. "Não é real (sobre o valor). Vou ver quando chegar no caixa", reage ela, com bom humor.

12 mil reis? Que moeda é essa?

Ao usar "mil reis", mais para descontrair, a mulher se referiu ao nome da primeira moeda oficial do Brasil, que vigorou do começo de 1500, na colonização portuguesa, até 1942, segundo o site do Banco Central (BC).

Prédio foi Hugo Academy até 2019

grafites multicoloridos nas fachadas e onde agora tem a Tudo em Make pertence aos donos da marca Hugo Beauty, que tem hoje três salões na Capital, situados nos shopping centers Moinhos e Iguatemi e no bairro Petrópolis, e vai abrir unidade na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, no Litoral Norte, dentro do O prédio, come onde agora tem a Tudo em Make pertence aos, que tem hoje três salões na Capital, situados nos shopping centers Moinhos e Iguatemi e no bairro Petrópolis, e vai abrir unidade na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, no Litoral Norte, dentro do Vila Roubadinhas, em implantação em uma praça do balneário

A administradora do salão e mulher de Hugo Moser, que fundou a marca Hugo Beauty, Gabriela Niederauer, diz que o ponto no Centro foi alugado. Gabriela explica ainda que o prédio, com seis andares, além do térreo, continua à venda e também pode ter mais locações.

Lotação e nova loja no Centro

É a primeira unidade da rede de itens para beleza no Rio Grande do Sul, segundo apurou o Minuto Varejo, ao conversar com uma funcionária deslocada do Centro-Oeste do País para acompanhar a estreia da loja.

Fabiana Gomes diz que, em breve, outra filial será aberta no Centro. "Aqui ficou pequeno", diz ela. A localização ainda será informada. A rede tem 18 lojas pelo País, diz o perfil da marca no Instagram, acessado nesta quarta-feira (13), e diz que foi "eleita a melhor e maior rede de lojas do Brasil de preço único em make e acessórios".

No perfil da rede no Instagram, criado em outubro, seguidoras pedem mais espaço.

"Tem de aumentar a loja. Nem entrei de tanta gente", postou Eliane Silva.

Entre as linhas e design de embalagens, é possível perceber semelhança com marcas bem conhecidas de maquiagem. Chamou a atenção da coluna uma máscara para cílios que tem mesmas cores e estilo de opções da Maybelline, dos Estados Unidos e à venda no Brasil.