Grupo de SC abre 200 vagas para novo atacarejo no RS

Depois do Natal, tem vaga de emprego para novo atacarejo que será aberto no Rio Grande do Sul. O grupo Pereira, de Santa Catarina, prepara a instalação da quinta loja no Estado, que já está sendo erguida em Novo Hamburgo. Feirão ocorre na quinta-feira (26) e sexta-feira (27) com 200 empregos.

A seleção é para dar início a treinamento. A unidade deve ser inaugurada até março. A loja chegou a ser prevista para este ano, mas o clima acabou impactando o cronograma da construção.

O feirão vai das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, localizada na avenida das Nações Unidas, 3421, no bairro Jardim Ideal. Os candidatos devem levar currículo e documento com foto.



A oferta também abrange PCDs e pessoas com mais de 50 anos. As vagas são para operador de caixa, auxiliar de perecíveis, repositor, açougueiro, padeiro, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de prevenção, assistente de frente de caixa, assistente de prevenção e perdas, auxiliar administrativo e auxiliar de estacionamento.