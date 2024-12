Atacarejo vira símbolo de ressurgimento da Unisuper

O último atacarejo, modelo de autosserviço que mais cresce no Rio Grande o Sul, a ser aberto em 2024, pelo monitoramento da coluna, é simbólico do impacto da enchente histórica e recuperação de um negócio. O UniAtacadista, que estreou na quinta-feira passada em Canoas, é a nova bandeira da rede Unisuper, que teve nove lojas arrasadas pela cheia. Na cidade vizinha à Capital, a primeira unidade do atacarejo surgiu onde foi um supermercado. O CEO da Unisuper, Sandro Formenton, avisa que vem mais um UniAtacadista em janeiro, no bairro Rio Branco, na cidade, convertido de supermercado fechado na cheia. Serão quase R$ 20 milhões nas duas lojas, que ganham um pouco mais de área, estantes altas para os paletes, 5 mil a 6 mil itens no mix e estacionamento. "A gente já tinha o plano de ter esse formato e aproveitamos as localizações. A intenção é que cliente não saia do bairro se quiser um atacarejo. Somos o primeiro no Mathias, com 80 mil pessoas", dimensiona Formenton. Mas a história poderia ter sido outra.

O CEO contou que as famílias proprietárias da rede cogitaram vender as unidades que não foram inundadas e encerrar a trajetória de mais e 30 anos em supermercado. "Tínhamos dúvida se continuávamos a empresa ou não. As famílias tinham suas vidas resolvidas, com ganhos de muito tempo. Se vendêssemos ficaria tudo em dia e com nome que sempre zelamos, mas sem empresa", descreve o varejista. "Isso passou várias vezes pelas nossas mentes. O que pesou para continuarmos foram nossas equipes. Pessoas que perderam tudo estavam ajudando. O ponto de partida foram eles", admite Formenton, lembrando que a rede não demitiu nenhum dos 1,2 mil funcionários. Para seguir as operações e ainda redesenhar o modelo para parte das lojas, os donos venderam imóveis particulares para pagar os investimentos. Também conseguiram apoio de fornecedores, no aporte de mercadorias, parte com custo alto, que é o estoque. "Os fornecedores foram decisivos. De bancos, não conseguimos nada". O CEO cita ainda que a reabertura de lojas vem surpreendendo, com vendas e receita acima do desempenho anterior à enchente. "Está igual ou até melhor", compara. Para 2025, a rede programa mais uma conversão e loja em atacarejo, também em Canoas, e vai reforçar o projeto da ProSuper, com lojas licenciadas, que foi lançado em 2023.