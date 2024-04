ProSuper chega a sete lojas e estreia no Litoral Norte

Uma nova rede de supermercados, formada a partir de um pacote que segue padrão e gerenciamento para lojas de vizinhança, chega a sete unidades e desembarca no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A ProSuper, lançada em 2023 pela Unisuper, terá nova em Osório, com reabertura nesta quinta-feira (25).

A unidade que entra para a família é o Supermercado Borba, que fica na rua Tiradentes, 665. No modelo da ProSuper, o negócio segue com o dono e passa a ter as referências da rede, de layout (como cores) à composição de itens para levar à clientela.

"Com esta mudança, estamos transformando o nosso comércio em uma loja mais atraente e competitiva", aposta Cassio Ferreira de Borba, ao comentara a adesão, em nota. Borba e a mulher Priscila comandam o negócio.

Depois de Osório, vai ser a vez de Gravataí ter a primeira loja da bandeira. O Supermercado Pereira vai entrar na ProSuper, que já tem unidades em Alvorada, Campo Bom e Nova Santa Rita

Segundo a Unisuper, o estabelecimento passa por uma reforma para adequar layout e infraestrutura. Também é feita assessoria sobre disposição dos itens, distribuição de mercadorias e mix de produtos.

"Na fachada, procuramos manter sempre o nome original do mercado, que, muitas vezes, é o da família. Assim, o mercado não desaparece, mas cresce”, observa o presidente da Unisuper, Sandro Formenton, na nota.

Parte da inspiração para criar o modelo veio das origens da Unisuper, que surgiu da união de famílias supermercadistas em 2000. Em 2021, houve fusão das empresas em uma operação que hoje soma 22 lojas próprias e 12 licenciadas. A Unisuper faturou R$ 885 milhões no ano passado, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A rede entrou na classificação de Central de Negócios.