Unisuper se rende ao atacarejo e abre primeira loja do modelo em 2024

Um novo atacarejo está nascendo no Rio Grande do Sul. Uma das maiores redes supermercadistas gaúchas, 12ª do ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a Unisuper vai estrear em 2024 o UniAtacadista.

A rede se rende ao modelo que mais cresce no setor no Estado, mas não descuida das lojas de vizinhança. Nesta quinta-feira (7), o grupo estreia, em Alvorada, uma nova bandeira para pequenos supermercadistas em formato de associação, a ProSuper.

Sobre o UniAtacdadista, o CEO da Unisuper, Sandro Formenton, observa:

"Estávamos resistindo, mas é quase impossível a gente não entrar neste jogo. Estamos até um pouco atrasados", resume Formenton.

O destino do primeiro atacarejo, formato com serviço de supermercado e volume de atacado, será em Porto Alegre. E a região? Zona Leste, em uma mega área no bairro Lomba do Pinheiro. A nova bandeira busca ampliar a receita da Unisuper.

Os maiores grupos, com raras exceções, já têm seus atacarejos. O último e o maior de todos a entrar na onda foi o Zaffari, que abriu o Cestto este ano.

A decisão da rede de Canoas de adotar o formato ocorreu em 2022 e só foi anunciada em recente convenção interna. "Fizemos cinco estudos de viabilidade sobre possíveis áreas, e a melhor foi a da Estrada João de Oliveira Remião", informa Formenton.

"Vamos atingir dois públicos: o que passa e o residente. Ali não tem concorrência dos grandes atacarejos", cita o varejista. A população de alcance primário é estimada em 50 mil pessoas. Mas o sócio-diretor da Unisuper acredita que a influência da loja vai chegar ao bairro Restinga, no Extremo-Sul da Capital.

A construção será feita pelos donos do terreno. A meta é começar a obra em março e concluir até o começo do segundo semestre de 2024. O projeto deve ser enviado à prefeitura ainda este mês, adianta o CEO. "Esperamos uma tramitação rápida, pois não deve ter muito impacto", comenta ele.

A loja vai ter 3 mil metros quadrados e área construída de 4 mil metros. O estacionamento terá 200 vagas e serão gerados 100 empregos. O investimento deve ser de quase R$ 30 milhões, sendo R$ 14 milhões na obra, bancada pelos donos do ativo. O grupo deve buscar 50% do valor que vai injetar em bancos.

Formenton adianta que a meta é abrir um atacarejo por ano. Para ter ganho de competitividade, a rede vai usar o canal de compra do seu atacado e da RedeCen. Sobre o perfil da loja, o CEO explica: "Copiamos um pouquinho do que cada um (outras bandeiras) tem de melhor".



Nova bandeira de vizinhança atrai supermercados familiares

A ProSuper nasce com sete associados e 11 lojas. O Macrozatti Supermercado abre a safra da nova bandeira em Alvorada. Até fevereiro, as demais estarão com a nova bandeira. Sandro Formenton, CEO da Unisuper, diz que a meta é chegar a 40 pontos até 2025.

"Este projeto surge da nossa experiência. As famílias que fundaram a rede começaram com mercados de bairro e foram crescendo", lembra. Para fazer parte da nova bandeira, o supermercadista segue layout e acessa serviços de cartão e compras da RedeCen.

"O custo operacional da loja deve cair entre 4% a 5%", diz o CEO. "As unidades devem ter crescimento de até 30% no primeiro trimestre de 2024", projeta Formenton.