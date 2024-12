No Ponto: Cervejaria Salvador, 4Beer, Pós-NRF da CDL-POA, Kopenhagen, Zaffari e Grilo

> A Cervejaria Salvador abriu no boulevard gastronômico, nova área do Gravataí Shopping. O Mamma Mia já abriu no mesmo espaço. Em 2025, vem nova unidade da Salvador, desta vez no futuro Bourbon Carlos Gomes, do Zaffari , em Porto Alegre, que deve abrir em maio. abriu no boulevard gastronômico, nova área do Gravataí Shopping. O Mamma Mia já abriu no mesmo espaço. Emdesta vez no futuroem Porto Alegre, que

> A 4Beer, com unidades no 4º distrito, Zona Sul, Menino Deus, Bela Vista e Moinhos de Vento, estreia, em janeiro, no Três Figueiras, na avenida Teixeira Mendes, 830, na Capital, reforçando os negócios na região mais valorizada do Estado. Em agosto, o fechou unidade no Bom Fim e pretendia abrir em outro bairro. com unidades no 4º distrito, Zona Sul, Menino Deus, Bela Vista e Moinhos de Vento, estreia, em janeiro, nona Capital, reforçando os negócios na região mais valorizada do Estado. Em agosto, o GeraçãoE noticiou que a marcae pretendia abrir em

4Beer, com unidades outras cinco unidades, prepara nova operação no Três Figueiras PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

> A CDL Porto Alegre definiu a data do evento depois da NRF Retail's Big Show, de 12 a 14 de janeiro em Nova York e que Pós-NRF será em 22 de janeiro no Vista Pontal, no Pontal Shopping. Confira em definiu a data do evento depois da, de 12 a 14 de janeiro em Nova York e que terá cobertura da coluna Minuto Varejo . É um dos maiores encontros de inovação no varejo do mundo. O, no Pontal Shopping. Confira em cdlpoa.com.br.

> No Ponto Vídeo: Veja o resumão das notícias da coluna

> A Kopenhagen prepara mais uma loja em Porto Alegre, agora na Rua dos Andradas. Será a terceira em poucas semanas, depois de desembarcar no Aeroporto Salgado Filho e na rua Padre Chagas. prepara mais uma loja em, agora naSerá a terceira em poucas semanas, depois de