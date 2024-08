Cervejaria encerrou a operação no bairro, mas planeja abrir unidade em outro local

Em meio à abertura de diversos novos negócios nas ruas internas do Bom Fim, especialmente no ramo da gastronomia, o bar e restaurante 4Beer, conhecido em Porto Alegre por sua variedade de cervejas e unidades com espaços ao ar livre, encerrou sua operação no bairro. A intenção, no entanto, é abrir em outro bairro, cujo endereço ainda não foi divulgado.

A unidade da rua General João Telles, nº 237, funcionou de novembro de 2022 a junho deste ano. Conforme o cofundador do 4Beer, Caio de Santi, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio motivaram a decisão.

"A unidade do Bom Fim era franqueada e, numa decisão em conjunto com a franqueadora, decidimos mudar de endereço. Durante a enchente, ficamos muito tempo sem água e luz no local, daí começamos a rever nossos estudos de regiões da cidade e tomamos a decisão que seria o momento desta mudança", explica de Santi.

As outras sete unidades do negócio na Capital, em outros bairros, seguem operando normalmente.