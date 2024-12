Zaffari usa triciclo para entrega de compras digitais dos clientes em Porto Alegre

A maior rede supermercadista do Rio Grande do Sul buscou um parceiro com as "três rodas" em sustentabilidade para apoiar um dos serviços mais recentes da marca para facilitar a vida dos clientes. O Grupo Zaffari, com braços da Companhia Zaffari e Cestto (atacarejo), terá entrega sustentável feita pela Grilo, empresa que opera triciclo elétrico.

Segundo a Grilo, o atendimento será para o supermercado Zaffari Ipiranga, na avenida Ipiranga, 3000, no bairro Santa Cecília, e hipermercado do Bourbon Assis Brasil, na avenida Assis Brasil, 164, no bairro São João, na Zona Norte da Capital.

O Zaffari montou nestas duas unidades e ainda na Zona Sul o Clique & Retire, em 2023, para compras pelo canal digital. As pessoas podem retirar no local ou receber no endereço.

O triciclo vai atender pedidos até oito quilômetros de distância das lojas. Os veículos podem levar até 200 quilos de carga. Carlos Novaes, CEO da Grilo Mobilidade, diz, em nota, que opera com "condutores treinados com acesso a trabalho decente e com expertise em 'last mile' sustentável".

A "last mile" é a etapa final da logística de entrega, quando o produto (pacote) sai do último ponto (pode ser centro de distribuição, hub - uma central menor que agrega o serviço -, ou loja) para o endereço do consumidor final.

Segundo a Grilo, o valor da entrega será incluído na compra feita do Zaffari.