Grupo de SC abre fila de atacarejos que abrem em dezembro no RS

Alguma dúvida de que os atacarejos viraram a bola da vez da expansão do setor supermercadista? O Rio Grande do Sul virou um celeiro fértil do modelo. Só em dezembro serão pelo menos cinco novas lojas de grandes redes, entre as maiores do Sul do Brasil. A fila será aberta nesta quarta-feira (4) por mais um Fort Atacadista, do grupo Pereira, de Santa Catarina, quarta no Estado, da sétima grife do setor no Brasil.

Litoral Norte. Para fechar a safra de unidades entre os líderes, será a vez de mais um Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo. Será o sexto da marca em 2024, desta vez em São Leopoldo. Na sequência, virão dois da bandeira Desco, do grupo Imec, quinta supermercadista gaúcha, os dois no.

rede Unisuper, uma das mais afetadas pela enchente, terá a primeira unidade do formato na Canoas, convertida de supermercado de vizinhança, na rua Boa Saúde, 1457, no bairro Mathias Velho. Em novembro, a Via Atacadista, do grupo Passarela, de Santa Catarina, inaugurou a sétima unidade gaúcha

O novo Fort será no Centro, em Santa Cruz do Sul, na avenida Paul Harris, 291, no Centro. A rede estreia às 8h desta quarta-feira. Além do Rio Grande do Sul, outras três lojas do grupo entram em operação também nesta quarta-feira. Os atacarejos ficam em Lages e Itajaí, no estado vizinho, e em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Segundo o Pereira, o investimento nas quatro operações soma R$ 250 milhões, com abertura de 2 mil empregos diretos e indiretos. Na cidade gaúcha, foram R$ 45 milhões para adaptar e montar a unidade com 3,8 mil metros quadrados, que sucede um ex-Carrefour, que vendeu pontos em diversas cidades onde antes eram hipermercados BIG. O grupo francês agora busca compradores para unidades que ainda tem do Nacional.

João Pereira, vice-presidente comercial e de marketing do grupo, diz, em nota, que a rede vai continuar sua "expansão estratégia". Pereira, que é da família proprietária, diz que a filial na região é "o primeiro passo do grupo no Centro do Estado".

“A cidade, com população de origem alemã, como em boa parte de nossas lojas de Santa Catarina, tem mais de 130 mil habitantes e é um importante mercado consumidor", assinala o vice-presidente, na nota. O atacarejo emprega 230 pessoas.



Uma das formas de preencher vagas, que hoje tem sido uma das dificuldades de redes do setor, é buscar pessoas com mais de 50 anos. "Do total, 14% ou 31 pessoas têm mais de 50 anos, bem acima da média nacional que é de 3% a 5%", contabiliza o Pereira, que valoriza o fato de ser "o primeiro varejista brasileiro a obter o selo Cafe (Certified Age Friendly Employer, em inglês), que contempla negócios que valorizam as faixas etárias mais velhas.



São 26 checkouts na loja e 244 vagas de estacionamento, 118 delas cobertas. O atacarejo tem cafeteria, área que é tradicional no modelo de serviço. O Fort abre das 7h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 12h e das 16h às 21h, aos domingos.



O Fort está ainda em Canoas, Viamão e Caxias do Sul. O Centro de Distribuição fica em São Leopoldo. Em 2025, o grupo já confirmou que terá pontos em Gravataí e em Novo Hamburgo. Em Porto Alegre, o grupo tinha terreno com projeto licenciado na Zona Norte. O plano para a Capital se mantém. Erechim, na divisa com Santa Catarina, é outro destino.