Atacarejo catarinense Via abre 7ª loja no RS pertinho de Porto Alegre

O mundo dos atacarejos no Rio Grande do Sul não para de ganhar novos concorrentes. A bandeira de Santa Catarina Via Atacadista vai abrir a sétima loja no Estado e agora do lado de Porto Alegre, onde tem uma na Zona Norte, perto de concorrentes.

Canoas é a nova base da filial que encerra a expansão, pelo menos em território gaúcho, em 2024. O novo Via estreia dia 21 às margens da BR-116, em ponto de grande fluxo. A cidade tem outra bandeira catarinense, o Fort, do grupo Pereira. A rede Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo, terá unidade perto de onde abre o Via.

Segundo o Grupo Passarela, dono da bandeira e com sede em Concórdia, na divisa com o Rio Grande do Sul, mais uma unidade será inaugurada no ano, em Chapecó, também no Oeste de Santa Catarina.

A loja de Canoas fica na avenida Getúlio Vargas, 6860, perto da estação Mathias Velho, da Trensurb. "Será a 20ª loja do grupo e a 14ª no formato de atacarejo, com mais de 7 mil metros quadrados em área construída e 3,3 mil metros quadrados de área de vendas", descreve a varejista, em nota.

Caxias do Sul (duas lojas - Bento Gonçalves, Farroupilha e Santa Cruz do Sul. São 10 mil itens no mix. A Via está também em(duas lojas - uma aberta em outubro ),

São mais de 150 vagas de estacionamento, 26 checkouts e 180 empregos diretos. O grupo tem mais de 3,5 mil funcionários e deve faturar este ano R$ 2,6 bilhões.

A unidade tem açougue com serviço com carnes frescas e cortes especiais, além de padaria com produção própria. Este dois itens entram em muitas bandeiras, mas o conceito básico de atacarejo não contempla os dois serviços, devido ao impacto nos custos finais da operação. Redes que adotam, incluindo o próprio Via, justificam que é parte da estratégia para qualificar o atendimento.



O Passarela segue a expansão em 2025, reforça o presidente do grupo, Alexandre Simioni, que já havia passado à coluna Minuto Varejo o que está em plano. Para o Rio Grande do Sul, podem vir cinco a seis lojas. Uma delas vai ser Novo Hamburgo, já com terreno e projeto.

"Para 2025, serão mais nove novas unidades, além da ampliação da fábrica D’Lena Alimentos e a construção de mais um centro de distribuição no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul", informa Simioni.